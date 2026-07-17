هاشمی: دادستانی یزد به بررسی پرونده سهمیه آسیایی فوتبال ایران ورود کند

به گزارش خبرگزاری مهر، سیداحمد هاشمی با قدردانی از پیگیریهای مسئولان استان در پرونده سهمیه آسیایی باشگاه چادرملو اردکان، از دادستان عمومی و انقلاب یزد خواست به عنوان مدعیالعموم به این پرونده ورود کرده و ابعاد آن را به صورت دقیق بررسی کند تا در صورت احراز هرگونه تخلف یا قصور، با عوامل آن برخورد قانونی و قاطع صورت گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد، با اشاره به پیگیریهای صورتگرفته در موضوع معرفی نماینده ایران به رقابتهای آسیایی، اظهار کرد: لازم میدانم از تلاشها و پیگیریهای استاندار محترم یزد، معاون محترم سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار و نماینده محترم مردم اردکان در مجلس شورای اسلامی که در دفاع از حقوق باشگاه چادرملو و ورزش استان با جدیت موضوع را دنبال کردند، صمیمانه قدردانی کنم.
وی افزود: به عنوان نماینده جامعه ورزش و جوانان استان یزد، از دادستان محترم عمومی و انقلاب یزد به عنوان مدعیالعموم درخواست دارم با ورود به این پرونده، تمامی ابعاد و روند تصمیمگیری و مکاتبات انجامشده را مورد بررسی قرار دهند تا در صورت احراز هرگونه تخلف، قصور یا تضییع حقوق، با عوامل و مقصران احتمالی مطابق قانون برخوردی قاطع و شفاف صورت گیرد.
مدیرکل ورزش و جوانان استان یزد تأکید کرد: صیانت از حقوق باشگاهها، ورزشکاران و مردم، مطالبهای قانونی و بحق است و شفافسازی این پرونده میتواند از تکرار چنین اتفاقاتی در ورزش کشور جلوگیری ک
ند.
نظر شما