بازیکن استقلال عصای دست تیم امید شد/ پاسخی برای سرمربی تیم ملی ایران

به گزارش خبرنگار مهر، امیرمحمد رزاقی‌نیا هافبک استقلال، در دومین دیدار دوستانه تیم ملی امید ایران مقابل مانیسا اسپور ترکیه، وظیفه بازیسازی را بر عهده داشت و توانست یکی از بازیکنان تأثیرگذار تیم حسین عبدی در این مسابقه باشد.

امیرمحمد رزاقی‌نیا که در نخستین دیدار تیم ملی امید نیز برابر کایسری‌اسپور به میدان رفته بود، در بازی مقابل مانیسا اسپور بار دیگر توانمندی‌های فنی خود را به نمایش گذاشت. بازی رو به جلو، آگاهی محیطی بالا و توانایی کمک به خط دفاعی هنگام از دست رفتن توپ، از جمله ویژگی‌هایی بود که باعث شد این هافبک استقلال نقش مهمی در عملکرد تیم ملی امید ایفا کند.

این بازیکن با حضور مؤثر در میانه میدان، هم در فاز تهاجمی به گردش توپ و طراحی حملات کمک کرد و هم هنگام دفاع، با پوشش مناسب و بازگشت به عقب، به سازماندهی بهتر تیم کمک رساند.

رزاقی‌نیا که در تیم ملی بزرگسالان هم برای جام جهانی حضور داشت اما فرصت بازی پیدا نکرد، با این نمایش بار دیگر نشان داد که می‌تواند یکی از مهره‌های مهم تیم ملی امید در برنامه‌های فنی حسین عبدی باشد؛ بازیکنی که با توانایی بازیسازی و درک مناسب از جریان مسابقه، نقش «مهندس» خط میانی تیم ملی امید را بر عهده دارد.