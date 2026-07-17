به گزارش خبرگزاری مهر، رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی آذربایجان شرقی با حضور ۲۷ تیم متشکل از ۱۰۰ ورزشکار از ۱۰ شهرستان استان، به مدت دو روز در مراغه در حال برگزاری است.
فرهاد آقایی، مسئول برگزاری این مسابقات، صبح جمعه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: این رقابتها برای سومین سال متوالی به میزبانی شهرداری مراغه و در زمین ساحلی رودخانه صوفیچای برگزار میشود و تیمهای شرکتکننده برای کسب عنوان قهرمانی استان با یکدیگر رقابت میکنند.
وی افزود: دیدارهای مرحله نهایی، مسابقه فینال و آیین اختتامیه این دوره از رقابتها عصر جمعه ۲۶ تیر برگزار خواهد شد.
آقایی با اشاره به نامگذاری این دوره از مسابقات خاطرنشان کرد: رقابتهای والیبال ساحلی قهرمانی آذربایجان شرقی به منظور گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم ناصر قهرمان، رئیس فقید اداره ورزش و جوانان مراغه، برگزار میشود.
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