والیبال مس سونگون ورزقان لیگ برتری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، عادل بناکار روز دوشنبه ضمن تایید این خبر گفت؛ چهار تیم نهایی در لیگ دسته یک پیش از آغاز جنگ تحمیلی رمضان قرار بود به مصاف هم بروند و تیم های صعود کننده مشخص شود. در نهایت تصمیم فدراسیون این شد که این ۴ تیم به شرطی که امتیاز خود را واگذار نکنند، به لیگ برتر صعود کنند.

سرمربی تیم والیبال مس سونگون ورزقان افزود: تیم مس سونگون با قاطعیت توانسته بود بدون حتی یک باخت و برای اولین بار در تاریخ استان به لیگ برتر صعود کند.

بناکار با تاکید بر حمایت از این تیم افزود: همانطور که شهرداری سال ها در لیگ برتر ماندگار شده بود، امیدوارم مس هم سالها در لیگ برتر بماند و تبریز هم این پتانسیل را دارد که با حمایت همه جانبه هواداران در این رقابت‌ها ها حضور پرقدرتی داشته‌ باشد.

سرمربی مس سونگون با اشاره به میزبانی خانه والیبال تبریز از رقابت‌های لیگ برتر تصریح کرد: خوشبختانه ظرفیت های خوبی در تبریز وجود دارد و مقرر شده کفپوش خانه والیبال تبریز استاندارد شود و مطمئن هستم این سالن میزبان هزاران هوادار خواهد بود.

بناکار ادمه داد: در سال‌های گذشته تیم های مختلفی از تبریز در لیگ برتر حضور داشتند اما هیچ تیمی با قاطعیت مس سونگون رقبا را شکست نداده بود و هیچ امتیازی به تیم های دیگر ندادیم. احتمالاً سال آینده لیگ برتر در دو گروه برگزار شود و امیدواریم با حمایت مسئولان شاهد درخشش این تیم در لیگ دسته برتر والیبال کشورمان باشیم.

شایان ذکر است پس از سالها دوری نمایندگان آذربایجان شرقی در سطح اول والیبال ایران، تیم والیبال مس سونگون ورزقان با هدایت عادل بناکار به عنوان تیم اول به لیگ برتر والیبال ایران صعود کرد.

بناکار پیش از این با شهرداری تبریز به لیگ برتر صعود کرده بود، برای بار دوم با تیم والیبال مس سونگون طعم صعود را کشید.