اسفندیار کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اختصاص ۳۳ دستگاه کامیون تانکردار برای اجرای عملیات آبرسانی سیار در مناطق عشایری استان خبر داد و اظهار کرد: این ناوگان به صورت هفتگی وظیفه تأمین آب مورد نیاز ۴ هزار و ۵۰۰ خانوار عشایری ساکن در نقاط مختلف استان را بر عهده دارد.
وی با اشاره به شرایط خاص اقلیمی و افزایش دمای هوا در فصل تابستان، گفت: گرمای شدید امسال موجب افزایش قابل توجه مصرف آب، بهویژه در دامهای عشایر شده و این موضوع ضرورت تقویت برنامههای آبرسانی سیار را دوچندان کرده است.
مدیرکل هماهنگی امور عشایری استان کرمانشاه افزود: در شرایط عادی، هر رأس دام سبک روزانه حدود پنج لیتر آب مصرف میکند، اما در روزهای گرم تابستان این میزان به حدود ۱۵ تا ۲۰ لیتر افزایش یافته که فشار قابل توجهی بر منابع و شبکه آبرسانی وارد کرده است.
کاظمی با بیان اینکه بخش قابل توجهی از عشایر استان دارای گلههای بزرگ هستند، تصریح کرد: تأمین آب برای گلههایی با جمعیت یکهزار تا ۲ هزار رأس دام، نیازمند برنامهریزی دقیق و اعزام مستمر تانکرهای آبرسان است و در صورت نبود مدیریت مناسب، تأمین آب با دشواریهایی مواجه خواهد شد.
وی تأکید کرد: ادارهکل امور عشایری استان کرمانشاه با بهرهگیری از ۳۳ دستگاه کامیون تانکردار و مدیریت توزیع آب در مناطق مختلف عشایری، تلاش میکند نیاز آبی خانوارهای عشایری و دامهای آنان را بهصورت مستمر تأمین کند.
مدیرکل هماهنگی امور عشایری استان کرمانشاه خاطرنشان کرد: تمامی ظرفیتهای موجود برای تداوم آبرسانی سیار به کار گرفته شده و تلاش ما این است که با مدیریت صحیح منابع و توزیع آب، اجازه ندهیم فشار ناشی از گرمای هوا و کمبود آب بر زندگی و معیشت عشایر استان وارد شود.
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