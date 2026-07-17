به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان امور مالیاتی کشور با ابلاغ بخشنامه‌ای، اجرای تبصره (۲) ماده (۱۴) مکرر قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان را تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید کرد.

بر اساس ابلاغیه شماره ۲۰۰/۱۴۰۵/۱۱ مورخ ۱۳ اردیبهشت ۱۴۰۵، رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی مودیانی که عرضه‌کننده یک نوع کالا یا خدمت هستند یا کالاها و خدمات آنها مشمول نرخ یکسان مالیات بر ارزش افزوده است، تا پایان سال ۱۴۰۵ در حکم صورتحساب الکترونیکی محسوب خواهد شد.

بر این اساس، مودیان مشمول این حکم، تا پایان سال آینده می‌توانند از رسید صادرشده توسط دستگاه کارتخوان یا درگاه پرداخت الکترونیکی به‌عنوان صورتحساب الکترونیکی استفاده کنند و نیازی به صدور صورتحساب الکترونیکی جداگانه برای این دسته از معاملات نخواهند داشت.

این تمدید با هدف تسهیل اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان، کاهش بار اجرایی مودیان مشمول و تداوم فرآیند استقرار نظام مالیاتی هوشمند انجام شده است.