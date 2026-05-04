به گزارش خبرگزاری مهر، اتاق اصناف ایران در اطلاعیهایی از احتساب رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک به عنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ خبر داد.
اتاق اصناف ایران در این اطلاعیه آمده است: به دنبال رایزنی و پیگیری اتاق اصناف ایران و برگزاری نشستها و جلسات متعدد با سازمان امور مالیاتی کشور و به منظور تسهیل در نحوه اجرای قوانین و مقررات مالیاتی متناسب با شرایط کشور و تکریم مودیان مالیاتی، سازمان امور مالیاتی در بخشنامهایی مهلت احتساب رسید دستگاه کارتخوان بانکی یا درگاه پرداخت الکترونیکی به عنوان صورتحساب الکترونیکی تا پایان سال ۱۴۰۵ را تمدید کرد.
بر این اساس رسید دستگاه کارتخوان کلیه مودیانی که عرضهکننده کالا و خدمات واحد هستند یا کالاها و خدمات مورد عرضه آنها مشمول نرخ مالیات بر ارزش افزوده یکسان میباشد، تا پایان سال ۱۴۰۵، در حکم صورتحساب الکترونیکی خواهد بود.
لازم به ذکر است بر اساس تصریح قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۱۴ مکرر قانون پایانههای فروشگاهی و سامانه مودیان، رسید کارتخوانهای بانکی و درگاههای پرداخت الکترونیک تا پایان سال ۱۴۰۴ بهعنوان صورتحساب الکترونیکی قابل احتساب بود؛ اما در حال حاضر و بر اساس بخشنامه مذکور این مهلت تا پایان سال ۱۴۰۵ تمدید شده است.
