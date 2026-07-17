امام جمعه بوشهر: شورای نگهبان سنگر صیانت از اسلام و سلامت نظام است

به گزارش خبرنگار مهر ، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری صبح جمعه در دیدار مسئولان شورای نگهبان در استان با تأکید بر جایگاه شورای نگهبان در حفظ سلامت نظام اسلامی، گفت: این نهاد وظیفه دارد از نفوذ افراد فاقد صلاحیت، بیسواد و وابسته به منافع شخصی یا بیگانه در ارکان تصمیمگیری کشور جلوگیری کند و در شرایط کنونی هیچگونه مسامحهای در بررسی صلاحیتها جایز نیست.
شورای نگهبان را دارای دو مأموریت اساسی «تقنین» و «صیانت»
نماینده مقام معظم رهبری در استان بوشهر شورای نگهبان را دارای دو مأموریت اساسی «تقنین» و «صیانت» دانست و اظهار کرد: این شورا باید مراقبت کند تا قوانین مصوب مجلس بر اساس موازین اسلامی و قانون اساسی تدوین شوند و هیچگونه انحرافی از این دو اصل رخ ندهد.
وی با تشبیه قانون به خطکش افزود: اگر معیار قانونگذاری صحیح نباشد، همه قوانین و تصمیمات نیز دچار انحراف خواهند شد؛ از اینرو نخستین وظیفه شورای نگهبان، صیانت از سلامت قانونگذاری بر مبنای اسلام و قانون اساسی است.
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر با اشاره به وظیفه نظارتی شورای نگهبان تصریح کرد: ورود افراد فاقد دانش قانونگذاری، اشخاص وابسته به جریانهای بیگانه یا کسانی که منافع شخصی و گروهی را بر منافع ملی ترجیح میدهند، زمینه نفوذ در ساختار مدیریتی کشور را فراهم میکند و شورای نگهبان باید با دقت از این مسئله جلوگیری کند.
آیتالله صفایی بوشهری با بیان اینکه جمهوری اسلامی امروز در شرایطی متفاوت و درگیر یک رویارویی همهجانبه با آمریکا، رژیم صهیونیستی و حامیان آنان قرار دارد، خاطرنشان کرد: کشور در شرایط جنگ ترکیبی قرار دارد و همه دستگاهها، از دولت و مجلس گرفته تا نهادهای نظارتی، باید متناسب با این شرایط عمل کنند.
وی تأکید کرد: در بررسی صلاحیتها نباید هیچگونه ملاحظه، سفارش یا فشاری در تصمیمگیریها اثرگذار باشد و هرگونه تأیید فرد فاقد صلاحیت، مسئولیت پیامدهای اقدامات وی را متوجه تأییدکنندگان خواهد کرد.
لزوم بررسی صلاحیتها را صرفاً بر اساس معیارهای قانونی و مصالح نظام
نماینده ولیفقیه در استان بوشهر همچنین از اعضای شورای نگهبان خواست ضمن رعایت قانون، در برابر فشارها و توصیههای خارج از ضابطه ایستادگی کنند و بررسی صلاحیتها را صرفاً بر اساس معیارهای قانونی و مصالح نظام انجام دهند.
آیتالله صفایی بوشهری در بخش دیگری از سخنان خود با تجلیل از رهبر معظم انقلاب اسلامی، ایشان را شخصیتی با نگاه راهبردی، سادهزیست، پاکدست و آگاه به مسائل کشور و منطقه توصیف کرد و گفت: رهبر معظم انقلاب با اشراف کامل بر مسائل داخلی و بینالمللی، شبانهروز برای اداره کشور و حفظ عزت و اقتدار جمهوری اسلامی تلاش میکنند.
وی در پایان از خدمات اعضای شورای نگهبان قدردانی کرد و نقش این نهاد را در صیانت از نظام اسلامی، حفظ منافع ملی و پاسداری از قانون اساسی بسیار تعیینکننده و راهبردی دانست.
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