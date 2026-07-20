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۲۹ تیر ۱۴۰۵، ۲۰:۲۶

وقوع حادثه دریایی نزدیک سواحل امارات

وقوع حادثه دریایی نزدیک سواحل امارات

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس از وقوع حادثه‌ای نزدیک سواحل امارات خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس (UKMTO)، لندن امروز دوشنبه از وقوع یک حادثه امنیتی در آب‌های نزدیک به سواحل امارات خبر داد.

سازمان عملیات تجارت دریایی انگلیس اعلام کرد: گزارشی مبنی بر وقوع حادثه‌ای در فاصله ۱۷ مایل دریایی شرق «دبا» (Dibba) در امارات دریافت شده است. فرمانده یک کشتی گزارش داده است که شناور وی مورد اصابت یک پرتابه ناشناس قرار گرفته و این امر منجر به آسیب دیدن سیستم هدایت (فرمان) کشتی شده است.

وبگاه مذکور مدعی شد: گزارش‌ها حاکی از سلامت کامل خدمه است و حادثه مذکور هیچ‌گونه پیامد زیست‌محیطی نداشته است.

مقامات در حال بررسی موضوع هستند.

کد مطلب 6894013

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