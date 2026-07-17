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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۱۲

‍ ۶۲ درصد زائران اربعین مرز مهران را برای خروج انتخاب کردند

‍ ۶۲ درصد زائران اربعین مرز مهران را برای خروج انتخاب کردند

ایلام - مدیر حج و زیارت استان ایلام گفت: ۶۲ درصد زائران اربعین مرز مهران را برای خروج انتخاب کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رحمانی ظهر جمعه در مرز مهران با اشاره به روند ثبت‌نام زائران اربعین اظهار کرد: با استقرار ستاد اربعین در مرز مهران، خدمات‌رسانی به زائران در حال انجام است و تاکنون ۷۶۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۶۲ درصد مرز زمینی مهران را برای تشرف به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از این مرز است.

مدیر حج و زیارت استان ایلام درباره هزینه ثبت‌نام در سامانه سما گفت: مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت خدمات بیمه و هلال احمر دریافت می‌شود تا در صورت وقوع هرگونه حادثه برای زائران در خاک عراق یا جمهوری اسلامی ایران، امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و امدادی فراهم باشد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام از طریق سامانه سماح امکان‌پذیر است، تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سما و وارد کردن کد ملی، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

مدیر حج و زیارت استان ایلام در پایان از زائران خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و خاطرنشان کرد: ثبت‌نام زودهنگام علاوه بر جلوگیری از ازدحام، موجب می‌شود زائران از ابتدای سفر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیرند.

کد مطلب 6890411

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