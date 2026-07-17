‍ ۶۲ درصد زائران اربعین مرز مهران را برای خروج انتخاب کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سجاد رحمانی ظهر جمعه در مرز مهران با اشاره به روند ثبت‌نام زائران اربعین اظهار کرد: با استقرار ستاد اربعین در مرز مهران، خدمات‌رسانی به زائران در حال انجام است و تاکنون ۷۶۰ هزار نفر در سامانه سماح ثبت‌نام کرده‌اند.

وی افزود: از مجموع ثبت‌نام‌کنندگان، ۶۲ درصد مرز زمینی مهران را برای تشرف به عتبات عالیات انتخاب کرده‌اند که نشان‌دهنده استقبال گسترده زائران از این مرز است.

مدیر حج و زیارت استان ایلام درباره هزینه ثبت‌نام در سامانه سما گفت: مبلغ ۲۰۰ هزار تومان بابت خدمات بیمه و هلال احمر دریافت می‌شود تا در صورت وقوع هرگونه حادثه برای زائران در خاک عراق یا جمهوری اسلامی ایران، امکان بهره‌مندی از خدمات بیمه‌ای و امدادی فراهم باشد.

وی با بیان اینکه ثبت‌نام از طریق سامانه سماح امکان‌پذیر است، تصریح کرد: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه سما و وارد کردن کد ملی، فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

مدیر حج و زیارت استان ایلام در پایان از زائران خواست ثبت‌نام خود را به روزهای پایانی موکول نکنند و خاطرنشان کرد: ثبت‌نام زودهنگام علاوه بر جلوگیری از ازدحام، موجب می‌شود زائران از ابتدای سفر تحت پوشش خدمات بیمه‌ای قرار گیرند.