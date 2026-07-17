به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا موسوی ظهر جمعه در آیین راه‌اندازی موکب‌های اربعین در مسجد صاحب‌الزمان(عج) روستای کوریجان ضمن تشریح برنامه‌های پیش‌رو برای خدمت‌رسانی به زائران اظهار کرد: در حال حاضر ۱۵۰ هزار خادم و پشتیبان مردمی سازماندهی شدند تا اداره امور موکب‌ها را بر عهده بگیرند.

وی با اشاره به تدابیر اتخاذ شده برای مدیریت تردد زائران افزود: با هدف جلوگیری از ازدحام و مدیریت سفر، تاکید شده که تردد زائران به صورت تدریجی انجام شود و بر همین اساس فعالیت رسمی موکب‌های اربعین از پنجم مردادماه آغاز خواهد شد.

رئیس ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین حسینی در خصوص بازگشت زائران نیز گفت: تعدادی از موکب‌ها تا پایان ماه صفر به فعالیت خود ادامه می‌دهند تا به زائران عراقی که از محورهای مواصلاتی این استان تردد می‌کنند، خدمت‌رسانی شود.

وی با تاکید بر نقش استراتژیک استان همدان در ایام اربعین تصریح کرد: ۷۰ درصد زائران اربعین که شامل مسافران ۱۹ استان کشور می‌شوند، برای رسیدن به مرزهای خروجی از جاده‌های استان همدان عبور می‌کنند که این موضوع گویای اهمیت و گستردگی ماموریت خادمان این استان است.

موسوی با اشاره به آمار ترددها در سال گذشته خاطرنشان کرد: در اربعین سال گذشته شاهد ۲۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تردد خودرویی در محورهای استان بودیم که در این میان حدود ۶ میلیون زائر از مسیرهای همدان عازم کربلای معلی شدند.

رئیس ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین حسینی استان همدان در ادامه با تاکید بر لزوم رعایت استانداردهای ایمنی در ایستگاه‌های صلواتی، از موکب‌داران خواست نسبت به موضوع بیمه موکب‌ها اهتمام جدی داشته باشند.

وی افزود: این ستاد پیگیر است تا با شناسایی شرکت بیمه‌گر مناسب، امکان انعقاد قرارداد با کمترین هزینه و دریافت بهترین خدمات بیمه‌ای را برای موکب‌داران فراهم کرده و به آن‌ها معرفی کند.

رئیس ستاد مردمی خدمتگزاران اربعین حسینی استان همدان همچنین با تبیین رسالت واقعی موکب‌ها فراتر از توزیع نذورات، افزود: موکب‌های اربعین نباید صرفاً به محلی برای پخش غذا تقلیل یابند بلکه باید به عنوان پایگاهی برای اقامه نماز، اجرای فعالیت‌های فرهنگی و توزیع بسته‌های معرفتی و نذورات فرهنگی عمل کنند.