استقرار ۱۱ سایت پرتابل تلفن همراه در مرز مهران برای اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، علی کریمی ظهر جمعه در مرز مهران با اشاره به آمادگی زیرساخت‌های ارتباطی برای اربعین حسینی اظهار کرد: با توجه به افزایش حضور زائران در مرز مهران علاوه بر سایت‌های ثابت موجود ۱۱ سایت پرتابل و موقت در منطقه مستقر شده است تا پایداری شبکه تلفن همراه حفظ شود.

وی افزود: عملیات نهایی راه‌اندازی این سایت‌ها در حال انجام است و حداکثر تا پایان روز جاری تمامی ۱۱ سایت به شبکه اپراتورهای همراه اول و ایرانسل متصل خواهند شد.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام با اشاره به خدمات پستی در ایام اربعین گفت: شرکت پست مسئولیت جمع‌آوری، نگهداری و تحویل اشیای گمشده زائران را بر عهده دارد. همچنین اطلاعات این اقلام در سامانه‌ پست یافته کشور ثبت می‌شود تا در صورت وجود مدارک شناسایی، صاحبان آن‌ها بتوانند به‌راحتی اموال خود را بازیابی کنند.

کریمی درباره تأمین ارز اربعین نیز اظهار کرد: پست‌بانک ایران به عنوان بانک تخصصی حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با استفاده از شعب شهری و باجه‌های بانکی روستایی، ارز اربعین را در اختیار زائران قرار می‌دهد. وی افزود: سال گذشته حدود 80 درصد ارز اربعین استان ایلام از طریق پست‌بانک تأمین شد و امسال نیز این روند ادامه خواهد داشت.

وی همچنین از هماهنگی با سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی عراق برای ارائه خدمات رومینگ خبر داد و گفت: با انجام هماهنگی‌های لازم، زائرانی که از سیم‌کارت‌های همراه اول, ایرانسل و رایتل استفاده می‌کنند، پس از ورود به خاک عراق می‌توانند بدون مشکل از خدمات ارتباطی بهره‌مند شوند.

مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات استان ایلام با اشاره به امکان برقراری تماس از طریق پیام‌رسان‌های داخلی تصریح کرد: زائران با داشتن حداقل اعتبار اینترنت، می‌توانند از طریق پیام‌رسان‌هایی مانند روبیکا، بله، ایتا و سایر اپلیکیشن‌های مشابه، تماس‌های صوتی رایگان برقرار کنند.

کریمی در پایان از راه‌اندازی سامانه اطلاع‌رسانی هوشمند برای زائران خبر داد و گفت: به محض ورود زائران به استان ایلام، پیامکی برای آنان ارسال می‌شود که از طریق آن می‌توانند اطلاعات کامل مواکب، خدمات ارائه‌شده، شماره تماس و مسیر دسترسی به آن‌ها را از طریق نرم‌افزارهای مسیریاب دریافت کنند.

وی ابراز امیدواری کرد با اجرای این اقدامات، ارتباطات پایدار و خدمات الکترونیکی مناسبی از مرز مهران تا داخل خاک عراق برای زائران اربعین فراهم شود.