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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۴:۳۲

ثبت روزانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تخلف در محدوده زوج و فرد تبریز

ثبت روزانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تخلف در محدوده زوج و فرد تبریز

تبریز- مدیر عامل سازمان مدیریت و مهندسی شبکه حمل‌ونقل شهرداری تبریز گفت: روزانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ تخلف ورود غیرمجاز به محدوده زوج و فرد در مرکز شهر ثبت می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، محبوب عبداله‌پور روز جمعه اظهار کرد: به طور میانگین روزانه ۱۲ هزار و ۵۰۰ دستگاه خودرو به صورت غیرمجاز وارد محدوده اجرای طرح زوج و فرد در هسته مرکزی شهر می‌شوند.

وی ادامه داد: محدوده اجرای طرح زوج و فرد در شهر تبریز بسیار محدود بوده و تنها بخش مرکزی شهر را شامل می‌شود که محدود بودن این محدوده، به تنهایی نمی‌تواند مشکل ترافیک را برطرف کند.

عبداله‌پور با تاکید بر اینکه حل معضل ترافیک نیازمند همراهی همه شهروندان است گفت: باید ریشه‌های تخلفات رانندگی بررسی شود.

وی خاطرنشان کرد:از سویی سیاستگذاری‌ها باید انسان‌محور باشد نه خودرو محور هدف ما باید جابجایی انسان‌ها باشد نه خودروها.

کد مطلب 6890420

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