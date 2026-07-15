به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون معماری، شهرسازی و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تبریز صبح چهارشنبه در نشست بررسی آخرین وضعیت مرکز کنترل ترافیک و سامانه‌های شهر هوشمند، بر ضرورت تکمیل این مرکز، توسعه زیرساخت‌های فناورانه و بهره‌گیری از ظرفیت داده‌های ترافیکی برای ارتقای مدیریت شهری تأکید کردند.

رئیس کمیسیون معماری، شهرسازی و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تبریز در این نشست با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در مدیریت ترافیک، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های هوشمند یکی از الزامات مدیریت شهری است و در این راستا موضوع تجهیزات و فناوری‌های مورد نیاز مرکز کنترل ترافیک مورد بررسی قرار گرفت تا زمینه ارتقای مدیریت هوشمند شهر فراهم شود.

روح‌الله دهقان‌نژاد با اشاره به نقاط حادثه‌خیز استان افزود: ۱۳ نقطه حادثه‌خیز در آذربایجان شرقی شناسایی شده که بررسی و پیگیری برای رفع مشکلات آنها در دستور کار قرار دارد. همچنین با همکاری رسانه‌ها و پلیس راهور، اطلاع‌رسانی درباره حوادث و عوامل بروز آنها با هدف افزایش حساسیت عمومی و کاهش سوانح دنبال می‌شود.

وی توسعه حمل‌ونقل عمومی را از اولویت‌های شورای اسلامی شهر و شهرداری تبریز دانست و گفت: در دوره ششم شورای شهر، ۲۸۱ دستگاه اتوبوس به ناوگان حمل‌ونقل عمومی اضافه شده و با اجرای قراردادهای جدید، تعداد اتوبوس‌های افزوده‌شده به حدود ۴۰۰ دستگاه خواهد رسید.

دهقان‌نژاد همچنین با اشاره به اجرای طرح پارک حاشیه‌ای، خواستار بازنگری در شیوه اجرای این طرح شد و تأکید کرد: مدیریت پارک خودروها در سطح شهر باید با رویکردی کارشناسی و متناسب با نیازهای ترافیکی انجام شود.

در ادامه این نشست، عضو کمیسیون معماری، شهرسازی و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تبریز نیز افزایش تعداد خودروها را از عوامل اصلی تشدید ترافیک شهری عنوان کرد و گفت: اطلاع‌رسانی زمان رسیدن اتوبوس‌ها به ایستگاه‌ها می‌تواند نقش مؤثری در برنامه‌ریزی شهروندان و افزایش استقبال از حمل‌ونقل عمومی داشته باشد.

روح‌الله رشیدی افزود: داده‌های مربوط به چراغ‌های راهنمایی و رانندگی و اطلاعات ترافیکی، سرمایه‌ای ارزشمند برای مدیریت هوشمند شهر به شمار می‌رود، اما بخشی از این اطلاعات در اختیار مدیریت شهری نیست و لازم است امکان دسترسی به این داده‌ها برای بهره‌گیری مؤثر از ظرفیت‌های شهر هوشمند فراهم شود.

رئیس پلیس راهور تبریز نیز با اشاره به چالش‌های ترافیکی برخی پروژه‌های عمرانی اظهار کرد: در اجرای برخی پروژه‌ها از جمله پارک باغشمال، مطالعات ترافیکی به اندازه کافی مورد توجه قرار نگرفته و اکنون محدوده عمارت کلاه‌فرنگی از نظر حجم ترافیک حتی از محدوده ائل‌گلی نیز پرترددتر شده است.

جهانگیر جهانگیری ادامه داد: در برخی ساعات، به‌منظور مدیریت بار ترافیکی، ناچار به انسداد مسیر زیر پل ارتش تا میدان ساعت و هدایت خودروها به مسیرهای جایگزین هستیم و با بهره‌برداری کامل از مجموعه‌های پزشکی ارتش، بار ترافیکی این محدوده در ساعات صبح نیز افزایش خواهد یافت.

وی با تأکید بر اینکه مدیریت ترافیک تنها به احداث پارکینگ محدود نمی‌شود، گفت: توسعه حمل‌ونقل عمومی، ایجاد دسترسی‌های مناسب و تکمیل زیرساخت‌های هوشمند باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.

رئیس پلیس راهور تبریز همچنین بر تجهیز تمامی تقاطع‌های شهری به سامانه برق اضطراری تأکید کرد و افزود: قطعی برق در تقاطع‌ها موجب اختلال در عملکرد چراغ‌های راهنمایی و افزایش احتمال وقوع تصادفات می‌شود و لازم است این مشکل با ایجاد زیرساخت‌های مناسب برطرف شود.