به گزارش خبرگزاری مهر، یعقوب هوشیار روز شنبه در بازدید از طرحهای عمرانی سازمان آرامستانهای شهرداری تبریز که با هدف بررسی میدانی آخرین وضعیت ساماندهی فاز دوم بلوک شهدا، عملیات احداث مسیر ۳۲ متری، اصلاحات هندسی ورودی و خروجی پارکینگ بزرگ سازمان و سایر طرحهای در دست اجرا صورت گرفت، بر تسریع در تکمیل پروژهها و رفع موانع اجرایی تأکید کرد.
هوشیار به ترافیک ناشی از فعالیت دستفروشان اشاره کرد و گفت: این مشکل بیآنکه به کاسبی روزانه این افراد خدشهای وارد شود، باید با تعریف مسیر و محدوده جایگزین مدیریت شود.
وی با بیان اینکه نحوه بهرهبرداری از طرحهای عمرانی حائز اهمیت است خاطرنشان کرد: انتظار میرود با تکمیل هر مرحله، روند بهرهبرداری با اجرای طرحهای دورهای و آزمایشی بررسی شده و در هر مرحله، ایرادات احتمالی رفع شود؛ در این صورت، تکمیل و بهرهبرداری نهایی از مطلوبیت بیشتری برخوردار خواهد بود.
شهردار تبریز با بیان اینکه زیرساختهای خدماتی و اداری وادیرحمت در حال توسعه است افزود: خوشبختانه پیوست ترافیکی برنامههای اجرایی وادیرحمت لحاظ شده است؛ مطابق این پیوست، سازوکار خدماترسانی آرامستانها در پیک مراجعات تشییع و تدفین و همچنین مناسبتهای آیینی، در هماهنگی مطلوب با شبکه ترافیکی داخل آرامستان خواهد بود.
شهردار تبریز بر لزوم تسریع در ساماندهی بلوک شهدا تأکید و اظهار کرد: تدارک برنامههای فرهنگی و رویدادهای آیینی اجتماعمحور در بخشهایی از این بلوک، یک مزیت فرهنگی ارزنده برای آرامستانها خواهد بود.
محبوب عبدالهپور مدیرعامل سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل شهرداری تبریز هم با ارائه گزارشی در خصوص طرحهای ترافیکی سازمان آرامستانها خاطرنشان کرد: تفکیک مسیر ورودی اندیشه و دیزلآباد از آرامستان وادیرحمت، به عنوان یک طرح کلیدی در ترافیک جنوبشرق تبریز پیشبینی شده و با همکاری مجموعهای از بخشهای مطالعاتی و اجرایی در حال پیگیری است.
وی با بیان اینکه طبق بررسیها، به طور متوسط روزانه هفت تصادف در اثر تلاقی این مسیرها روی میدهد اضافه کرد: مطابق طرح مشاور، اصلاحات هندسی در شبکه ترافیکی وادیرحمت با رفع گره ترافیکی پارکینگ بزرگ سازمان، ایجاد دسترسی جایگزین برای شهرک اندیشه و تکمیل و بهرهبرداری از مسیر ۳۲ متری، نقش تعیینکنندهای در ساماندهی وضعیت تردد در وادیرحمت خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان مدیریت مهندسی و شبکه حمل و نقل بر لزوم ایجاد حصار در محدوده وادیرحمت تأکید کرد و گفت: این موضوع علاوه بر تاثیرات اجتماعی، یک ضرورت ترافیکی در وادیرحمت است؛ ایجاد حصار و در کنار آن هدایت ورودی و خروجی از مسیر سهند، ترافیک را در پیرامون و داخل آرامستان تعدیل خواهد کرد.
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