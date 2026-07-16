بررسی روند اجرای کنارگذر شرقی بناب؛ تأمین اعتبار پروژه در دستور کار

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر پنجشنبه در نشست بررسی روند اجرای کنارگذر شرقی بناب با حضور نماینده مردم بناب در مجلس شورای اسلامی، مسئولان ملی و استانی، مشاور و پیمانکار پروژه، آخرین وضعیت اجرای این پروژه، موانع پیش‌روی پروژه و تأمین منابع مالی مورد نیاز برای ادامه عملیات اجرایی مورد بررسی قرار گرفت.

در جریان این نشست، راهکارهای رفع موانع اجرایی و تسریع در روند پیشرفت پروژه مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت و بر ضرورت هماهنگی دستگاه‌های مرتبط برای جلوگیری از وقفه در اجرای طرح تأکید شد.

حجت‌الاسلام محمد باقری‌بنابی، نماینده مردم بناب در مجلسشورایاسلامی، با اشاره به اهمیت این پروژه اظهار کرد: تکمیل کنارگذر شرقی نقش مؤثری در کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی محورهای مواصلاتی و تسهیل تردد خودروها خواهد داشت و تسریع در اجرای آن از مطالبات مردم شهرستان است.

همچنین موضوع تأمین اعتبارات لازم برای ادامه عملیات اجرایی پروژه بررسی شد و بر لزوم همکاری دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و تأمین منابع مالی تأکید شد.

هوشنگ بازوند نیز در این نشست بر پیگیری تأمین اعتبارات مورد نیاز و تداوم اجرای پروژه تأکید کرد.

در پایان مقرر شد هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول، مشاور و پیمانکار برای پیگیری تأمین اعتبار و ادامه عملیات اجرایی پروژه با جدیت دنبال شود.

گفتنی است عملیات اجرایی کنارگذر شرقی بناب از خردادماه سال ۱۴۰۰ آغاز شده است. این پروژه در دو فاز و به طول مجموع ۲۰ کیلومتر اجرا می‌شود و برای فاز نخست آن در زمان آغاز پروژه، ۱۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده بود.