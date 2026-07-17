به گزارش خبرنگار مهر، بهروز مهتابی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنندج در مسجد جامع این شهر، با اشاره به جایگاه شورای نگهبان در ساختار جمهوری اسلامی اظهار کرد: این شورا یکی از نهادهای پیش‌بینی شده در قانون اساسی است که وظیفه آن پاسداری از قانون اساسی و بررسی انطباق مصوبات با شرع مقدس اسلام است.

وی افزود: بر اساس اصل ۹۳ قانون اساسی، مجلس شورای اسلامی بدون حضور شورای نگهبان جایگاه قانونی خود را برای تصویب قوانین از دست می‌دهد و مصوبات مجلس پس از بررسی شورای نگهبان و اطمینان از عدم مغایرت با شرع و قانون اساسی قابلیت اجرا پیدا می‌کند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در کردستان ادامه داد: اصل ۹۸ قانون اساسی نیز تفسیر اصول قانون اساسی را بر عهده شورای نگهبان گذاشته و نظرات تفسیری این شورا برای دستگاه‌های مختلف لازم‌الاتباع است.

نظارت انتخاباتی شورای نگهبان شامل شوراهای شهر و روستا نمی‌شود

مهتابی با اشاره به برخی پرسش‌ها درباره حدود اختیارات شورای نگهبان در انتخابات عنوان کرد: طبق اصل ۹۹ قانون اساسی، نظارت شورای نگهبان شامل انتخابات مجلس خبرگان رهبری، ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و همه‌پرسی‌ها است.

وی تصریح کرد: انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در حوزه مسئولیت شورای نگهبان قرار ندارد و این انتخابات توسط وزارت کشور، استانداری‌ها و هیئت‌های نظارت وابسته به مجلس شورای اسلامی برگزار و نظارت می‌شود.



رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در استان کردستان با بیان اینکه این شورا وابستگی جناحی و گروهی ندارد، گفت: عملکرد چهار دهه گذشته و حضور دولت‌ها و مجالس با سلایق مختلف سیاسی نشان می‌دهد که شورای نگهبان بر اساس قانون عمل کرده و نگاه حزبی و جناحی ندارد.

وی افزود: در ادوار مختلف مجلس، نمایندگان با گرایش‌های گوناگون سیاسی حضور داشته‌اند و دولت‌هایی با رویکردهای متفاوت روی کار آمده‌اند که این موضوع نشان‌دهنده اجرای معیارهای قانونی در فرآیندهای انتخاباتی است.

صیانت از آرای مردم مهم‌ترین مأموریت شبکه نظارت است

مهتابی با اشاره به فعالیت دفاتر نظارت استانی و شهرستانی شورای نگهبان گفت: اعضای شبکه نظارت در سراسر کشور خود را هم وکیل نظام و هم امانت‌دار مردم می‌دانند.

وی ادامه داد: وظیفه ناظران، حفاظت از آرای مردم و اطمینان‌بخشی به جامعه برای برگزاری انتخاباتی سالم و قانونی است و اعضای این شبکه مدافعان حریم مردم‌سالاری دینی هستند.

رئیس دفتر نظارت و بازرسی شورای نگهبان در کردستان در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وجود نهادهای مشابه شورای نگهبان در دیگر کشورها اظهار کرد: در کشورهای دارای قانون اساسی مدون، سازوکاری برای صیانت از قانون اساسی پیش‌بینی شده است.

وی افزود: برخی کشورها مانند فرانسه از مدل شوراهای قانون اساسی استفاده می‌کنند و در برخی دیگر مانند آمریکا، آلمان، ژاپن و ایتالیا، دادگاه‌های عالی یا دیوان‌های عالی این مسئولیت را بر عهده دارند.

تشکیل شورای نگهبان برای حفاظت از قانون اساسی بود

مهتابی با اشاره به روند تشکیل شورای نگهبان پس از پیروزی انقلاب اسلامی گفت: پس از تصویب قانون اساسی با رأی مردم، اصل ۹۱ این قانون تشکیل شورای نگهبان را برای صیانت از اصول قانون اساسی پیش‌بینی کرد.

وی خاطرنشان کرد: این شورا از ۱۲ عضو تشکیل شده که شامل شش فقیه منصوب رهبر معظم انقلاب و شش حقوقدان مسلمان معرفی شده از سوی قوه قضاییه و منتخب مجلس شورای اسلامی است و مأموریت اصلی آن جلوگیری از تصویب قوانین مغایر با شرع و قانون اساسی است.