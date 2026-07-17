امام جمعه دشتستان: قاتلان امام شهید نباید احساس امنیت کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در خطبههای نماز جمعه برازجان با اشاره به نخستین روزهای ماه صفر، ورود کاروان اسرای اهلبیت (ع) به شام را نقطه آغاز یکی از بزرگترین جلوههای «جهاد تبیین» در تاریخ اسلام دانست و اظهار کرد: دشمن پس از واقعه عاشورا تنها به شهادت امام حسین (ع) و یارانش اکتفا نکرد، بلکه تلاش کرد با تحریف حقیقت، چهره اهلبیت (ع) را در افکار عمومی مخدوش کند.
وی افزود: حضرت زینب (س) و امام سجاد (ع) با روشنگری و استناد به آیات قرآن، تبلیغات گسترده حکومت اموی را خنثی کردند و نشان دادند که تبیین حقیقت، مکمل جهاد و ضامن ماندگاری پیام عاشورا است.
امام جمعه دشتستان با بیان اینکه امروز نیز دشمنان اسلام از جنگ روایتها و عملیات رسانهای برای تحریف واقعیتها بهره میگیرند، خاطرنشان کرد: فعالان فرهنگی، رسانهای و همه کسانی که در مسیر هدایت جامعه گام برمیدارند باید با استدلال، منطق و استناد به معارف دینی، حقیقت را برای افکار عمومی تبیین کنند.
وی تأکید کرد: جهاد تبیین یعنی شکستن روایتهای دروغین دشمن، بازسازی جایگاه حق در ذهن مردم و ایستادگی در برابر تحریف و جنگ روانی.
ضرورت حفظ اقتدار کشور
مصلح در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مناسبتهای هفته، سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع) را یادآور مظلومیت، صبر و بصیرت دانست و گفت: آن حضرت قربانی بیبصیرتی جامعه و فریبکاری جریان نفاق شد و این حادثه درس مهمی برای شناخت دشمن و حفظ وحدت امت اسلامی است.
وی همچنین با گرامیداشت روز بزرگداشت سلمان فارسی، او را الگوی ولایتمداری، بصیرت و وفاداری به اهلبیت (ع) معرفی کرد و افزود: سلمان با صداقت در مسیر ولایت به جایگاهی رسید که پیامبر اکرم (ص) او را از اهلبیت خود دانست.
امام جمعه دشتستان با اشاره به سالروز تأسیس شورای نگهبان نیز این نهاد را پاسدار هویت اسلامی نظام و قانون اساسی خواند و بر ضرورت حمایت از مأموریتهای قانونی آن تأکید کرد.
مصلح در ادامه با اشاره به شرایط منطقه و ضرورت حفظ اقتدار کشور گفت: خونخواهی امام شهید و همه شهدای اسلام نباید به مراسم و شعار محدود شود، بلکه باید به مطالبهای دائمی برای امت اسلامی تبدیل شود.
تقویت اقتصاد مقاومتی
وی تصریح کرد: قاتلان امام شهید نباید در هیچ نقطهای از جهان احساس امنیت کنند و امت اسلامی باید با حفظ وحدت، هوشیاری و ایستادگی در برابر جبهه استکبار، زمینه تحقق عدالت و مجازات عاملان این جنایتها را فراهم کند.
امام جمعه دشتستان همچنین بر تقویت اقتصاد مقاومتی، استفاده از ظرفیتهای داخلی، افزایش توان بازدارندگی کشور و پرهیز از ارسال پیام ضعف به دشمن تأکید کرد و گفت: عزت، امنیت و پیشرفت کشور در گرو اتکا به توان داخلی، وحدت ملی و حفظ روحیه مقاومت است.
وی در پایان از مردم خواست با تقویت بصیرت، حفظ انسجام، حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی و حضور در صحنه، در برابر توطئهها و جنگ روانی دشمن هوشیار باشند و مسیر شهدا و ارزشهای اسلامی را با قدرت ادامه دهند.
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