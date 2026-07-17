به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سعید مرادپور در خطبه‌های نماز جمعه، این هفته ابهر پس از توصیه نمازگزاران به رعایت تقوا و پرهیزکاری، با اشاره به اهمیت تنگه هرمز، اظهار کرد: تنگه هرمز تنها یک مسیر عبور نفت نیست، بلکه یکی از مهم‌ترین گلوگاه‌های ژئوپلیتیکی جهان به شمار می‌رود؛ نقطه‌ای که در آن جغرافیا، اقتصاد، امنیت و رقابت قدرت‌های جهانی به یکدیگر گره خورده‌اند.

وی افزود: اگرچه همواره گفته می‌شود حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد نفت جهان از تنگه هرمز عبور می‌کند، اما اهمیت این تنگه تنها به نفت محدود نمی‌شود، بلکه بخش قابل توجهی از فرآورده‌های پالایشگاهی، گاز مایع و حتی مواد اولیه و پایه کودهای کشاورزی نیز از این مسیر منتقل می‌شود.

امام جمعه ابهر با بیان اینکه برخی معتقدند در صورت بسته شدن تنگه هرمز می‌توان مسیرهای جایگزین ایجاد کرد، تصریح کرد: موضوع صرفاً انتقال نفت نیست، بلکه حضور آمریکا در این منطقه به دلیل حفظ هیمنه دریایی و جایگاه قدرت جهانی آن است. اگر آمریکا از این منطقه رانده شود، اعتبار و قدرت بازدارندگی خود را در سایر تنگه‌های مهم جهان نیز از دست خواهد داد.

مرادپور با اشاره به تجربه بسته شدن تنگه هرمز در مقاطع مختلف، خاطرنشان کرد: همان دوره‌های محدود نیز آثار قابل توجهی بر اقتصاد جهان گذاشت؛ قیمت بنزین در آمریکا افزایش یافت، اروپا با مشکلاتی در حوزه انرژی مواجه شد و بازارهای جهانی واکنش نشان دادند.

وی ادامه داد: امروز آمریکا برای کنترل بازار، بخش مهمی از ذخایر راهبردی نفت خود را مصرف کرده است. اگر بخواهد این ذخایر را دوباره تکمیل کند، ناچار است حجم عظیمی نفت خریداری کند که خود موجب افزایش قیمت جهانی نفت خواهد شد. همچنین ایجاد خطوط لوله جایگزین نیز پروژه‌ای چندساله است و نمی‌توان آن را راهکاری فوری دانست.

امام جمعه ابهر تأکید کرد: تنگه هرمز یک ابزار راهبردی و مؤثر در اختیار جمهوری اسلامی ایران است و باید از این ظرفیت مهم به‌خوبی صیانت شود.

آمریکا همواره عهدشکنی کرده و به تعهدات خود پایبند نبوده است

وی با اشاره به سیاست‌های آمریکا، اظهار کرد: سابقه این کشور نشان داده که همواره عهدشکنی کرده و به تعهدات خود پایبند نبوده است. در فرهنگ اسلامی نیز وفای به عهد، حتی در برابر دشمن، جایگاه ویژه‌ای دارد و عهدشکنی سرانجامی جز نابودی برای عهدشکن نخواهد داشت.

مرادپور با اشاره به حملات اخیر رژیم صهیونیستی به جنوب لبنان و برخی مواضع مطرح‌شده در فضای رسانه‌ای، گفت: کسانی که در برابر حملات دشمن به شهرها، زیرساخت‌ها، فرماندهان، دانشمندان و مردم ایران سکوت کرده بودند، امروز با ادعاهای مختلف به دنبال ایجاد دوگانگی و اختلاف در جامعه هستند.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران آغازگر هیچ جنگی نبوده است، اما هرگاه جنگی بر کشور تحمیل شده، از تمامیت ارضی، عزت و امنیت کشور دفاع کرده و خواهد کرد.

امام جمعه ابهر با اشاره به تجربه مذاکرات با آمریکا تصریح کرد: همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب بارها تأکید کرده‌اند، مذاکره با آمریکا نه سودی برای کشور داشته و نه مانع دشمنی و اقدامات خصمانه این کشور شده است.

مرادپور ادامه داد: امروز نیز آمریکا ملت ایران را میان دو گزینه «مقاومت» یا «پذیرش ذلت» قرار داده است، اما ملت ایران همان مسیر عزت را انتخاب کرده و بر اساس فرمایش امام حسین(ع) که فرمودند «هیهات منا الذلة»، هرگز زیر بار ذلت نخواهد رفت.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی جنگ‌طلب نیست، اما اگر جنگی بر کشور تحمیل شود، با قدرت از خود دفاع خواهد کرد و هرگز تسلیم دشمن نخواهد شد.

امام جمعه در ادامه با بیان اینکه انتقام خون شهدا، اخراج آمریکا از منطقه و نابودی رژیم صهیونیستی نیازمند محاسبات دقیق و اقدامات حساب‌شده است، اظهار کرد: رزمندگان، مسئولان و مردم هر کدام وظیفه خود را بر اساس تدبیر، محاسبه و تبعیت از ولایت انجام دهند.

مرادپور با اشاره به نقش هدایت‌های رهبر معظم انقلاب، گفت: هر زمان از رهنمودهای ولی‌فقیه فاصله گرفته‌ایم، خسارت دیده‌ایم و هر زمان بر اساس هدایت‌های ایشان حرکت کرده‌ایم، نصرت الهی شامل حال ملت ایران شده است.

وی با یادآوری پیروزی‌های ملت ایران در دوران انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، مقابله با تحریم‌ها و حوادث اخیر، افزود: خداوند همواره به وعده‌های خود نسبت به ملت ایران عمل کرده است و اگر امروز نیز با وحدت، انسجام و توکل به خداوند در برابر استکبار جهانی بایستیم، نصرت الهی شامل حال این ملت خواهد شد.

امام جمعه از مردم خواست با حفظ وحدت، انسجام و تبعیت از ولایت فقیه، در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایستادگی کنند و تأکید کرد: ملت ایران با اتکال به خداوند، از آرمان‌های خود عقب‌نشینی نخواهد کرد و راه شهدا را تا تحقق اهداف انقلاب اسلامی ادامه خواهد داد.