به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، داده های منتشر شده از سوی شرکت کپلر نشان می دهد حرکت کشتی ها در تنگه هرمز طی روز گذشته کاهش پیدا کرده به طوری که تنها هشت کشتی از این منطقه عبور کرده اند.

بر اساس این گزارش، طی روز گذشته کمترین تعداد کشتی ها از تنگه هرمز طی سه هفته گذشته عبور کرده اند.

لازم به ذکر است تجاوزات آمریکا علیه ایران در منطقه خلیج فارس باعث اختلال در حرکت کشتی ها در تنگه هرمز شده است.

جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که مدیریت تنگه را به دست دارد و کشتی ها باید تنها از مسیر امنی که ایران تعیین می کند عبور کنند. همچنین پیامدهای استفاده از مسیرهای جایگزین که راه را برای مداخله نظامی آمریکا در منطقه فراهم می کند بر عهده کشتی های متخلف است.