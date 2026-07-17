به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید محمد سعیدی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته قم که در مصلای قدس برگزار شد، با اشاره به شرایط منطقه و تحولات اخیر، اظهار کرد: ملت ایران در طول سال‌های گذشته بارها ثابت کرده است که هر زمان با اقتدار در برابر دشمن ایستاده، طرف مقابل ناچار به عقب‌نشینی شده و هر جا عقب‌نشینی صورت گرفته، دشمن گستاخ‌تر شده است.

امام جمعه قم با بیان اینکه تجربه‌های گذشته، بی‌ثمر بودن مذاکره با دشمنان را به اثبات رسانده است، افزود: دشمنی که هدف خود را براندازی جمهوری اسلامی قرار داده، از مذاکره به عنوان ابزاری برای تحمیل خواسته‌های خود استفاده می‌کند و مذاکره با چنین طرفی سودی برای ملت ایران نخواهد داشت.

وی ادامه داد: صلح واقعی از موضع ضعف حاصل نمی‌شود، بلکه زمانی پایدار خواهد بود که دشمن بداند تجاوز و تعرض برای او هزینه سنگینی در پی خواهد داشت.

تولیت حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه (س) تصریح کرد: کشوری که در میدان اقتدار نداشته باشد، پشت میز مذاکره نیز دستاوردی جز امتیاز دادن به دشمن نخواهد داشت و بر همین اساس ملت ایران هرگز از مسیر مقاومت عقب‌نشینی نخواهد کرد.

عقب‌نشینی در برابر دشمن پذیرفتنی نیست

وی اظهار کرد: امروز هر فرد یا جریانی که بخواهد عقب‌نشینی را با عنوان عقلانیت و تسلیم را با نام صلح به جامعه القا کند، در برابر اراده ملت ایران قرار گرفته و چنین رویکردی محکوم است.

آیت‌الله سعیدی با قدردانی از نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به دلیل پاسخ قاطع به تجاوزات دشمن، گفت: نیروهای مسلح کشور با اقتدار از امنیت و عزت ملت ایران دفاع کردند و این مسیر باید با قدرت ادامه یابد.

وی افزود: کشورهای اسلامی منطقه نیز باید هوشیار باشند و اجازه ندهند سرزمین‌های آنان بیش از این در اختیار آمریکا و رژیم صهیونیستی برای ارتکاب جنایت علیه ملت‌های مسلمان قرار گیرد.

امام جمعه قم تأکید کرد: ملت‌های مسلمان منطقه نباید هیچ فرصتی را برای پایان دادن به حضور نیروهای آمریکایی و مقابله با منافع آنان در منطقه از دست بدهند.

نیروهای مسلح باید دامنه اهداف خود را گسترش دهند

وی با اشاره به توان دفاعی جمهوری اسلامی ایران گفت: نیروهای مسلح باید با افزایش دامنه اهداف خود، ضربات مؤثرتر و بازدارنده‌تری به دشمن وارد کنند تا خسارت‌های وارد شده برای آنان قابل جبران نباشد.

امام جمعه قم با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز افزود: جمهوری اسلامی ایران درباره حفظ این آبراه راهبردی موضعی روشن و واحد دارد و هرگونه بهره‌برداری از این مسیر، وابسته به پایان یافتن شرارت‌های آمریکا در منطقه خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: اگر آمریکا مرتکب خطای راهبردی دیگری شود و زیرساخت‌های ایران را هدف قرار دهد، همه باید بدانند که در آن شرایط، استفاده از انرژی منطقه برای هیچ کشوری ممکن نخواهد بود.

آیت‌الله سعیدی تصریح کرد: سیاست جمهوری اسلامی ایران در این زمینه روشن است و بر اساس منافع ملی و امنیت منطقه دنبال می‌شود.

مقاومت تنها راه نجات ملت‌های منطقه است

وی با اشاره به تحولات لبنان اظهار کرد: آنچه امروز در لبنان جریان دارد، صرفاً یک رویارویی نظامی نیست، بلکه نبرد میان اراده مؤمنان و جبهه استکبار است.

امام جمعه قم افزود: دشمن با ابزارهایی همچون ترور، تخریب و تهدید به دنبال شکستن اراده مردم لبنان و مقاومت اسلامی است، اما تجربه نشان داده است که مقاومت با هر فشار، ریشه‌دارتر و مستحکم‌تر می‌شود.

وی ادامه داد: لبنان امروز به ملت‌های منطقه می‌آموزد که تنها راه مقابله با متجاوزان و بدعهدان، تکیه بر ایمان، مقاومت و توکل به خداوند متعال است.



آیت‌الله سعیدی با استناد به آیات قرآن کریم، استقامت را رمز نزول نصرت الهی دانست و گفت: پیروزی نهایی از آنِ ملت‌هایی است که در مسیر حق ایستادگی می‌کنند.

رهبر شهید نعمتی بود که پس از فقدانش عظمت او آشکار شد

وی با تسلیت سالروز شهادت حضرت رقیه (س)، یاد و خاطره شهدای اخیر، شهدای مدرسه مینا و نوه امام امت را گرامی داشت.

امام جمعه قم همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام حسن مجتبی (ع)، روایتی از آن حضرت درباره ناشناخته ماندن نعمت‌ها تا هنگام فقدان آنها بیان کرد و گفت: وجود رهبر شهید انقلاب اسلامی برای بسیاری از مردم تا پیش از شهادت، آن‌گونه که باید شناخته نشده بود، اما پس از شهادت، آثار و برکات وجودی ایشان بیش از گذشته آشکار شد و مردم دریافتند چه گوهر ارزشمندی را از دست داده‌اند.

وی با دعوت مردم به تبعیت از رهبر معظم انقلاب، بر ضرورت گوش سپردن به رهنمودهای ایشان تأکید کرد.

مقابله با جنگ نرم نیازمند تقویت ایمان و برخورد قاطع است

آیت‌الله سعیدی در بخش دیگری از سخنان خود، ترویج ابتذال، بی‌حجابی، مصرف مواد مخدر و مشروبات الکلی را بخشی از جنگ نرم دشمن برای تضعیف بنیان‌های دینی و خانواده دانست.

وی اظهار کرد: هدف دشمن از این اقدامات، کمرنگ کردن هویت دینی و ملی جامعه و فراهم کردن زمینه نفوذ فرهنگی و سیاسی است.

امام جمعه قم تأکید کرد: مقابله با این توطئه، نیازمند تقویت ایمان، افزایش آگاهی عمومی و برخورد قاطع مسئولان با مظاهر فساد، بی‌حجابی و ترویج مواد مخدر است.

وی در پایان با اشاره به تشییع گسترده رهبر شهید انقلاب اسلامی، این حضور کم‌نظیر مردمی را نقطه عطفی در تاریخ انقلاب اسلامی و نمادی از اقتدار معنوی، مردمی و تمدنی جمهوری اسلامی ایران توصیف کرد و گفت: این بدرقه تاریخی، جلوه‌ای از پیوند عمیق ملت با آرمان‌های انقلاب و جبهه مقاومت بود.