تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ برنخواهد گشت؛ تنها راه نجات مقاومت است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام بهروز شمسی فر در خطبههای این هفته نمازجمعه خرمآباد در سخنانی با تأکید بر اینکه برخی از مسئولان همیشه چشمشان به غرب است، همیشه امید بستهاند که آمریکا بیاید مشکلات را حل کند، بهگونهای هم حرف میزنند که انگار ما به آمریکا حمله کردهایم، میگویند «صلح شرافتمندانه»، چرا دم از جنگ میزنید؟ اظهار داشت: البته، ان شاالله به یاری خدا، آزاد مردانی به این جرثومه فساد را به درک واصل خواهند کرد.
برخی حرف دشمن از زبانشان جاری میشود
وی عنوان کرد: این وعده خدا است، خدا انتقام را خواهد گرفت و ترامپ، نتانیاهو و همه کسانی که در این خونریزیها دست داشتهاند، خواب راحت و مرگ در بستر را به گور خواهند برد و بهزودی به قتل خواهند رسید، این خواست ملت مسلمان و آزادیخواه عالم است، این اتفاق میافتد.
امامجمعه موقت خرمآباد، افزود: برخی کلماتی به زبان میروند، اما حرف اسرائیل را میزنند، سخن دشمن بر زبانشان جاری میشود، میگویند «صلح شرافتمندانه»، این را تعریف کنید تا ما هم بدانیم، این یعنی تسلیمشدن؟ رهبر ما را زدند، فرماندهان ما را زدند، بچههای مدرسه میناب را زدند، ناو دنا را غرق کردند، الان هم دارند میزنند، بعد برخی میگویند دم از جنگ نزنید، خدا دستور داده که با کسی که به شما حمله کرده بجنگید و او را بکشید، بعد برخی بر خلاف دستور خدا حرفهایی را میزنند، بعضیها لباس روحانیت هم بر تن میکنند و به نام دین حرف میزنند، این خلاف قرآن و دستور الهی است.
آمریکا به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست
حجتالاسلام شمسی فر در ادامه سخنان خود، گفت: برخی میگویند دم از انتقام نزنید، نباید دم از جنگ بزنید، دنبال صلح باشید، من نمیدانم آمریکا چند بار باید میز مذاکره را بمباران کند، تا بعضیها از خواب بیدار شوند، البته اگر در خواب باشند، در همین چند وقت سه بار پای میز مذاکره به ما حمله شده است، باز هم برخی دم از «صلح شرافتمندانه» میزنند، باز دم از کوتاهآمدن میزنند، «راستوپوستکنده» به ملت بگویید که کشور را تسلیم کنید، آن چه که در درونتان هست را به ملت بگویید، البته ملت شما را میشناسند، باطن شما برای مردم آشکار شده است، تجربه نشان داده، تاریخ ثابت کرده، سابقه آمریکا نشان داده که به هیچ عهد و پیمانی پایبند نیست، به هیچ قانون بینالمللی، ارزش اخلاقی، انسانی و حتی قوانینی که خودشان در سازمان مللی و شورای امنیت تصویب کرده، پایبند نیست.
ملت ایران زیر بار ذلت نخواهد رفت
وی تأکید کرد: جنگطلبی، استعمار، استثمار، بردن منافع کشورها، تهدید کشورها ویژگی بارز آمریکا است، آیا ترامپ تغییر کرده؟ نه، این همان ترامپ و همان آمریکاست، رهبر شهید ما بالغ بر ۱۶۰ بار گفته که اعتمادی به آمریکا نیست، بعد برخی میگویند و همین حالا هم از تفاهم دم میزنند، تفاهمی که همه بندهای آن را آمریکا نقض کرده است، ملت عزیز ایران، رزمندگان شجاع ما تحت رهبری مقام معظم رهبری، راه خودش را که مقاومت است ادامه میدهد، ما راهی به جزء مقاومت و ایستادگی نداریم.
امامجمعه موقت خرمآباد، تصریح کرد: امام حسین به ما یاد داده که مرگ باعزت، بهتر از زندگی با ذلت است، ملت ایران، ملت امام حسین، شهادت و عزت است و هرگز زیر بار ذلت نمیرود، تنگه هرمز دیگر حالت حیثیتی برای ملت ایران پیدا کرده، ملت ایران به هیچ کشوری، ظالمی و احد و ناسی اجازه نخواهد داد که حاکمیت این ملت بر این تنگه از بین برود و این تنگه هرمز به حالت قبل از جنگ برنخواهد گشت.
ملت ایران، آمریکا را از منطقه خواهند راند
حجتالاسلام شمسی فر، خطاب به مسئولان هم گفت: مسیر مقاومت، تنها راه نجات است، دولتمردان کشورهای منطقه اجازه ندهند که کشورشان، به فضای جولانگاه مشرکانی که دستشان به خود مردم غزه، لبنان و سوریه و ایران و عراق و افغانستان آلوده است، تبدیل شود و به ایران حمله کنند و زیرساختهای ما را بزنند، شما مسلمان هستید، دولتمردان منطقه یا خودشان بساط پایگاههای آمریکا را در منطقه جمع کنند و اگر عرضه ندارند و میترسند، ایمان ندارند، ملت شجاع ایران به پیروی از امام حسین، هم آمریکا را از منطقه بیرون خواهد راند و هم آنها را ادب خواهد کرد.
وی گفت: از مسئولان و نیروهای نظامی هم میخواهیم از هر کشوری به زیرساختی از کشور عزیز ما حمله شد، درجا زیرساخت مقابل آن کشور را حتماً منهدم کند. مردم هم استقامت، پایداری و صبر خود را حفظ کنند.
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