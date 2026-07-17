جانشین استارمر در انگلیس انتخاب شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گاردین، حزب کارگر انگلیس اندی برنهام را پس از کسب آراء نمایندگان مجلس، اتحادیه‌های کارگری و شاخه‌های حزب در سراسر کشور به عنوان رهبر جدید خود انتخاب کرد و بدین ترتیب وی جانشین کر استارمر به شمار می رود.

بر اساس این گزارش، انتظار می‌رود استارمر صبح دوشنبه به کاخ باکینگهام برود تا رسماً استعفای خود را به چارلز سوم پادشاه این کشور تقدیم کند و برنهام در همان روز وظایف خود را به عنوان نخست‌وزیر بر عهده خواهد گرفت. بنابراین انتخاب وی به معنی تصدی فوری این پست نیست.

برنهام اولین سخنرانی خود را در خارج از محل اقامت نخست‌وزیر در خیابان داونینگ ایراد خواهد کرد.

انتظار می‌رود برنهام در هفته‌های آینده بسته‌ای از سیاست‌های جدید را با تمرکز ویژه بر بحران هزینه‌های زندگی اعلام کند.