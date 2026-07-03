  1. بین الملل
  2. ایران در جهان
۱۳ تیر ۱۴۰۵، ۰:۳۹

ماکرون: تفاهم تهران و واشنگتن گامی مهم برای ثبات منطقه است

ماکرون: تفاهم تهران و واشنگتن گامی مهم برای ثبات منطقه است

رئیس‌جمهور فرانسه با استقبال از تفاهم میان تهران و واشنگتن، این توافق را گامی مهم در جهت تقویت ثبات منطقه‌ای دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در نشست خبری با استارمر نخست‌وزیر انگلیس، امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را اقدامی مهم در مسیر تقویت ثبات و کاهش تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرد.

وی اظهار داشت که این تفاهم می‌تواند زمینه‌ساز افزایش امنیت و آرامش در منطقه باشد.

ماکرون همچنین مدعی شد که فرانسه برای مشارکت در تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، تجهیزات تخصصی مین‌روبی از جمله دو شناور مین‌روب و دو ناوچه را به منطقه اعزام کرده است.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت که هدف از این اقدام، کمک به حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی جهان است.

وی افزود که ناو هواپیمابر شارل دوگل در پی امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران به فرانسه بازخواهد گشت.

ماکرون همچنین در این نشست خبری از اعزام ناوهای فرانسوی به خلیج فارس خبر داد.

ماکرون و استارمر در یک بیانیه مشترک مدعی شدند که انگلیس و فرانسه آماده استقرار یک ماموریت نظامی چندملیتی برای حمایت از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز هستند.

کد مطلب 6878553

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها