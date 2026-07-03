ماکرون: تفاهم تهران و واشنگتن گامی مهم برای ثبات منطقه است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «امانوئل ماکرون» رئیس‌جمهور فرانسه در نشست خبری با استارمر نخست‌وزیر انگلیس، امضای یادداشت تفاهم میان تهران و واشنگتن را اقدامی مهم در مسیر تقویت ثبات و کاهش تنش‌های منطقه‌ای توصیف کرد.

وی اظهار داشت که این تفاهم می‌تواند زمینه‌ساز افزایش امنیت و آرامش در منطقه باشد.

ماکرون همچنین مدعی شد که فرانسه برای مشارکت در تضمین امنیت کشتیرانی در تنگه هرمز، تجهیزات تخصصی مین‌روبی از جمله دو شناور مین‌روب و دو ناوچه را به منطقه اعزام کرده است.

رئیس‌جمهور فرانسه گفت که هدف از این اقدام، کمک به حفظ امنیت عبور و مرور دریایی در یکی از مهم‌ترین آبراه‌های بین‌المللی جهان است.

وی افزود که ناو هواپیمابر شارل دوگل در پی امضای یادداشت تفاهم میان آمریکا و ایران به فرانسه بازخواهد گشت.

ماکرون همچنین در این نشست خبری از اعزام ناوهای فرانسوی به خلیج فارس خبر داد.



ماکرون و استارمر در یک بیانیه مشترک مدعی شدند که انگلیس و فرانسه آماده استقرار یک ماموریت نظامی چندملیتی برای حمایت از آزادی دریانوردی در تنگه هرمز هستند.