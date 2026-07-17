به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام محسن مشرفی در خطبههای نماز جمعه این هفته بیرجند با تأکید بر ضرورت بازخوانی اندیشهها و بیانات رهبر شهید، اظهار کرد: مرور سخنان ایشان در آخرین ماههای حیاتشان، ابعاد مسیر انقلاب اسلامی و راهکارهای مقابله با فتنهها را به روشنی تبیین میکند.
وی با اشاره به سخنرانی رهبر شهید در ۱۲ بهمن ۱۴۰۴، گفت: در این سخنان، با نگاهی تحلیلی به سیره امام خمینی (ره)، تحولات بنیادینی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ساختار سیاسی و اجتماعی کشور رقم خورد، مورد توجه قرار گرفت.
امام جمعه موقت بیرجند افزود: رهبر شهید در این تبیین، پنج محور اصلی انقلاب اسلامی را شامل پایان نظام شاهنشاهی، استقرار مردمسالاری، حرکت حاکمیت در مسیر ارزشهای اسلامی، قطع نفوذ آمریکا و تقویت خودباوری ملی برشمردند و این تحولات را منشأ عزت و اقتدار امروز ملت ایران دانستند.
مشرفی با بیان اینکه امام راحل (ره) ملت ایران را در مسیر یک «بعثت» جدید قرار دادند، ادامه داد: این نگاه موجب شد مردم با اتکا به ظرفیتهای خود به نیروی محرک انقلاب تبدیل شوند و همین روحیه همچنان عامل پویایی جامعه و راهگشای حل مسائل کشور است.
وی با اشاره به فرارسیدن روز خلبان، رشادتهای خلبانان ارتش جمهوری اسلامی ایران در جنگ رمضان را نمونهای از تحقق شعار «ما میتوانیم» عنوان کرد و گفت: این عملیاتها با تکیه بر ایمان، توان داخلی و اعتماد به نیروهای ایرانی انجام شد و نشان داد باور به ظرفیتهای ملی میتواند دستاوردهای بزرگ رقم بزند.
خطیب جمعه بیرجند همچنین اقدام خلبانان شرکت هواپیمایی ماهان در شکستن محاصره فرودگاه صنعا برای پشتیبانی از هیئتهای دیپلماتیک و مهمانان یمنی را ادامه همان روحیه خودباوری دانست و افزود: این اقدامات بیانگر تداوم فرهنگی است که بر اعتماد به توان داخلی و ایستادگی در برابر فشارها استوار است.
مشرفی با اشاره به استمرار دشمنی جریان استکبار با انقلاب اسلامی، تصریح کرد: به تعبیر رهبر شهید، تقابل میان نظام سلطه و گفتمان انقلاب اسلامی تا زمانی که ملت ایران با استقامت و هوشیاری مسیر خود را ادامه دهد، ادامه خواهد داشت.
وی افزود: فساد، غارتگری و تناقضهای درونی جبهه استکبار از مهمترین نشانههای ضعف این جریان است و رخدادهای پس از عملیات طوفانالاقصی نیز به گفته وی، چهره واقعی رژیمهای وابسته و ضعف پایگاه مردمی آنان را آشکار کرده است.
امام جمعه موقت بیرجند در بخش دیگری از سخنان خود، خودباوری ملی را نخستین مؤلفه مقابله با جنگ ترکیبی دشمن دانست و اظهار کرد: دشمن تلاش میکند با القای ناکارآمدی، اعتماد مردم به توان داخلی را تضعیف کند، اما هرگاه ملت به ظرفیتهای خود تکیه کرده، موفقیتهای بزرگی به دست آمده است.
وی بصیرت و شناخت ماهیت جریان استکبار را دومین عامل مهم در مقابله با تهدیدها عنوان کرد و گفت: آگاهیبخشی درباره واقعیتهای جبهه استکبار و شناخت جنگ رسانهای، جامعه را در برابر عملیات روانی دشمن مقاومتر میکند.
مشرفی، فرهنگ ایثار و شهادت را از دیگر مؤلفههای قدرت ملت ایران برشمرد و افزود: ایمان، روحیه ایثار و نترسیدن از شهادت، معادلات دشمن را بر هم زده و جبهه استکبار را در برابر گفتمان مقاومت با چالش روبهرو کرده است.
وی در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ انسجام ملی و استمرار پیوند مردم با آرمانهای انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: عبور از فتنهها با هوشیاری، استقامت و تسلط بر شرایط امکانپذیر است و ملت ایران با حفظ این مسیر، رسیدن به قلههای پیشرفت و پیروزی را دنبال خواهد کرد.
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