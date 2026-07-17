ماموستا محمدی: خروجی جلسات تنظیم بازار باید در سفره مردم دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا سیدمحمد محمدی در خطبههای عبادی-سیاسی نماز جمعه این هفته شهرستان جوانرود، با دعوت همگان به رعایت تقوای الهی، سخنان خود را با دعای خیر برای عزت و عظمت مسلمانان، بخشش گناهان و شفای عاجل بیماران آغاز کرد و اظهار داشت: از پروردگار متعال مسألت داریم که همه ما را از آتش جهنم محفوظ بدارد و توفیق انجام اعمال صالح را به ما عنایت فرماید.
وی با تأکید بر لزوم دستگیری از نیازمندان افزود: از همه مسلمانان و عزیزانی که توانایی مالی دارند درخواست میکنم تا کمکهای چشمگیر و شایستهای به نیازمندان داشته باشند. این کمکها و دستگیری از مستمندان، بهترین ذخیره برای روز قیامت و مایه شفای دردهای دنیوی و اخروی خواهد بود.
امام جمعه جوانرود در بخش نخست خطبههای خود با اشاره به مباحث معاد و شرایط روز قیامت تصریح کرد: جهنم و تاوان گناهان یک حقیقت انکارناپذیر است. در روز قیامت، گناهکاران و ظالمان با دیدن عذاب الهی التماس میکنند که پروردگارا ما را به دنیا بازگردان تا عمل صالح انجام دهیم، اما پاسخ میشنوند که آیا در دنیا به اندازه کافی به شما عمر و فرصت ندادیم؟ در آنجا گمراهان اعتراف میکنند که ما بر خود ستم کردیم، اما این پشیمانی دیگر هیچ سودی نخواهد داشت.
ماموستا محمدی با بیان احادیثی از پیامبر اسلام (ص) درباره بهشت و جهنم گفت: جهنم با شهوات و خواستههای نفسانی احاطه شده است و هیچکس با پیروی از هوای نفس و خوشگذرانیهای نامشروع به آرامش نمیرسد. در مقابل، بهشت با سختیها، زحمتها و خویشتنداری محصور شده است. رسیدن به بهشت نیازمند اخلاص، دوری از ریا، استقامت در مسیر حق، و انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است.
وی تأکید کرد: انسان ضعیف است و شیطان همواره در کمین اوست. نمیتوان با غیبت، دروغگویی، خوردن مال حرام، خیانت و پیروی از شهوات نامشروع انتظار بهشت را داشت.
توصیف نعمات بهشتی در کلام پیامبر (ص)
خطیب جمعه جوانرود با اشاره به زیباییها و نعمات بیکران بهشت خاطرنشان کرد: لذتهای دنیا فانی و زودگذر هستند، اما بهشت وعدهگاه ابدی مؤمنان است؛ جایی که در آن رودهای عسل مصفا جاری است، خشتهای آن از طلا و یاقوت بنا شده و فرشهای آن از زعفران است. بهشتیان همیشه جوان و شاداب میمانند و از نعماتی برخوردار میشوند که هرگز در این دنیا قابل تصور نیست.
وی با نقل روایتی از گفتگوی پیامبر اکرم (ص) و ابوبکر صدیق (رض) درباره وسعت درهای بهشت افزود: بهشت آنقدر پهناور است که انسانها به صورت دستهجمعی و در صفوف پرجمعیت از درهای آن وارد میشوند. اگر انسان تنها اندکی به عظمت این نعمات و بهشت الهی شوق داشته باشد، تمام سختیهای دنیا را برای رسیدن به آن با جان و دل میپذیرد.
لزوم کنترل جدی بازار و برخورد با گرانفروشان
ماموستا محمدی در خطبه دوم با اشاره به مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم بیان کرد: امروز بسیاری از اقشار ضعیف و زحمتکش از جمله کشاورزان با مشکلات فراوانی دست و پنجه نرم میکنند. در شرایطی که برخی از مردم حتی برای تهیه نان و مایحتاج اولیه خود با سختی مواجهاند، کسانی که توانایی مالی دارند باید به یاری نیازمندان بشتابند.
وی با انتقاد شدید از وضعیت بازار و گرانیهای اخیر خطاب به مسئولان شهرستان گفت: از فرماندار محترم، اداره اصناف و سایر نهادهای مربوطه میخواهم که نظارت بر بازار را تشدید کنند. برگزاری جلسات متعدد اگر خروجی ملموسی در سفره مردم نداشته باشد، قابل قبول نیست.
امام جمعه جوانرود تأکید کرد: باید با فروشندگان متخلفی که خون مردم را در شیشه میکنند و اجناس را با قیمتهای گزاف میفروشند، برخورد قاطع شود. نهادهایی مانند تعزیرات حکومتی باید با بررسیهای دقیق و اعمال جریمههای سنگین، جلوی این بیعدالتیها و فشارهای اقتصادی بر مردم را بگیرند.
ماموستا محمدی در بخش دیگری از خطبهها با اشاره به مناسبتهای تقویمی اظهار داشت: فرارسیدن هفته بهزیستی و همچنین روز تأمین اجتماعی را به تمامی زحمتکشان این عرصهها تبریک عرض کرده و برای آنان آرزوی موفقیت و تأیید الهی دارم.
وی همچنین با گرامیداشت سالروز تأسیس شورای نگهبان تصریح کرد: این نهاد زحمات بسیار زیادی را متحمل میشود.
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