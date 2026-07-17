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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۶:۵۹

والیبال نشسته قهرمانی جهان - چین

۲ بازیکن ایران در جمع برترین‌ها قرار گرفتند

۲ بازیکن ایران در جمع برترین‌ها قرار گرفتند

در پایان مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان، داوود علیپوریان و مهدی بابادی در جمع برترین بازیکنان شرکت کننده در این رقابت‌‎ها قرار گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، امروز (جمعه ۲۶ تیر) و در پایان رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان در هانگژو، برترین های شرکت کننده در این دوره در هر دو بخش مردان و زنان معرفی شدند.

بر این اساس در بخش مردان داوود علیپوریان به عنوان بهترین پاسور و مهدی بابادی به عنوان بهترین دریافت کننده انتخاب شدند.

در پایان چهاردهمین دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان، تیم ملی مردان با صعود به فینال صاحب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ شد و در ادامه هم با غلبه بر بوسنی در دیدار نهایی، از عنوان قهرمانی خود دفاع کرد و برای نهمین بار صاحب طلای جهانی شد. در بخش زنان هم تیم ملی ایران با دو پله ارتقا نسبت به دوره قبل، در رده هفتم ایستاد.

کد مطلب 6890657

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