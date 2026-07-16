داوود علیپوریان برترین بازیکن والیبال نشسته آسیا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در حاشیه مسابقات قهرمانی جهان والیبال نشسته در چین و بعد از پیروزی تیم ملی کشورمان برابر قزاقستان در مرحله نیمه نهایی و راهیابی به فینال و کسب سهمیه پارالمپیک ۲۰۲۸ لس آنجلس، مراسم انتخاب برترین های آسیا در هر دو بخش مردان و بانوان برگزار شد.

در این مراسم دو بازیکن برتر به دلیل حضور مستمر در قهرمانی تیم والیبال نشسته کشورشان در آسیا و جهان انتخاب شدند و مدال آنها توسط رئیس فدراسیون پاراوالیبال آسیا اهدا شد.

بر این اساس در بین بازیکنان آسیا، حکم و مدال بازیکن برتر در بخش مردان به داوود علیپوریان از کشورمان و در بخش بانوان به بازیکنی از تیم چین اهدا شد.

این مدال پس از بررسی عملکرد بازیکنان در ۳۰ سال گذشته از نظر فنی توسط هیئت رئیسه آسیا به این دو بازیکن تعلق گرفت.