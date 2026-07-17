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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۳۲

وزیر ورزش قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته در جهان را تبریک گفت

وزیر ورزش قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته در جهان را تبریک گفت

احمد دنیامالی در پیامی، قهرمانی ایران در مسابقات والیبال نشسته جهان را تبریک گفت و این افتخارآفرینی را زمینهٔ حرکت مجدد به سمت فتحی دیگر در بازی‌های پارالمپیک دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر، متن پیام احمد دنیامالی به شرح زیر است:

عرصهٔ رقابتی والیبال نشستهٔ جهان در هانگژو بار دیگر با قهرمانی مقتدرانه مردان بااراده و سرافراز ایران همراه شد تا همچنان والیبال نشسته ایران مقتدرانه پرچم کشورمان را بر فراز نگاه دارد.

پرافتخارترین تیم والیبال نشسته جهان، یکی از مزیت‌های رقابتی ورزش ایران در رویدادهای بزرگ است که در عرصهٔ جهانی در هانگژو، بار دیگر با بازیهای قابل و نتایج فاخر به سرانجام قهرمانی رسید.

با تبریک به فرزندان شایسته ایران در تیم ملی والیبال نشسته، همچنین کادر فنی، سرپرستی و مسئولان فدراسیون ورزش جانبازان و توان‌یابان، انتظار می‌رود این تیم شاخص دنیا همچنان با عزت و افتخار مسیر خود را طی کند تا پارالمپیک ۲۰۲۸ بار دیگر سرود فتح سر دهند.
همچنین شایسته است از هادی رضایی، سرمربی پرافتخار و باتجربه تیم ملی والیبال نشسته ایران که با هدایت هوشمندانه، دانش فنی و مدیریت اثرگذار خود نقش ویژه‌ای در تداوم افتخارآفرینی‌های این تیم و کسب عنوان قهرمانی جهان داشت، صمیمانه قدردانی کنم.

کد مطلب 6890428

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