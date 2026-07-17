به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران پس از نهمین قهرمانی این تیم در مسابقات جهانی، گفت: این قهرمانی و این رویداد برای ما تمام شد و از فردا به فکر پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس هستیم.
وی ادامه داد: والیبال نشسته جزو فرهنگ ما شده است. برای ما مهم است که زیبا بازی کنیم.
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تاکید کرد: این قهرمانی را به مردم جنوب ایران و همه شهدا و خانوادههای آنها تقدیم میکنم. بچهها امروز یک بازی زیبا را انجام دادند و توانستند حقشان را بابت زحماتی که میکشند، بگیرند.
رضایی گفت: مردم همیشه قدردان این بچهها هستند. من هیچ انتظاری ندارم، ولی این بچهها واقعاً قهرمان هستند و امیدوارم قلب میلیونها ایرانی از این قهرمانی شاد شود.
حالا به پارالمپیک فکر میکنیم؛
هادی رضایی: این قهرمانی را به مردم جنوب و شهدا تقدیم می کنیم
سرمربی تیم ملی والیبال نشسته قهرمانی تیمش در مسابقات جهانی را به مردم جنوب و شهدا تقدیم کرد.
به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران پس از نهمین قهرمانی این تیم در مسابقات جهانی، گفت: این قهرمانی و این رویداد برای ما تمام شد و از فردا به فکر پارالمپیک ۲۰۲۸ لسآنجلس هستیم.
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