هادی رضایی: این قهرمانی را به مردم جنوب و شهدا تقدیم می کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی رضایی سرمربی تیم ملی والیبال نشسته ایران پس از نهمین قهرمانی این تیم در مسابقات جهانی، گفت: این قهرمانی و این رویداد برای ما تمام شد و از فردا به فکر پارالمپیک ۲۰۲۸ لس‌آنجلس هستیم.



وی ادامه داد: والیبال نشسته جزو فرهنگ ما شده است. برای ما مهم است که زیبا بازی کنیم.



سرمربی تیم ملی والیبال نشسته تاکید کرد: این قهرمانی را به مردم جنوب ایران و همه شهدا و خانواده‌های آنها تقدیم می‌کنم. بچه‌ها امروز یک بازی زیبا را انجام دادند و توانستند حق‌شان را بابت زحماتی که می‌کشند، بگیرند.



رضایی گفت: مردم همیشه قدردان این بچه‌ها هستند. من هیچ انتظاری ندارم، ولی این بچه‌ها واقعاً قهرمان هستند و امیدوارم قلب میلیون‌ها ایرانی از این قهرمانی شاد شود.