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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۱۳:۵۱

والیبال نشسته قهرمانی جهان - چین؛

پرچم؛ زینت‌بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

پرچم؛ زینت‌بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

ملی پوشان والیبال نشسته ایران بعد از اینکه برای نهمین‌بار صاحب مدال طلای جهان شدند، قهرمانی خود را در حالی که پرچم کشورمان را به دست داشتند، جشن گرفتند.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران امروز (جمعه ۲۶ تیر) بوسنی را درفینال چهاردهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان ۳ بر یک شکست داد و برای نهمین بار عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران که پیش از این با صعود به فینال مسابقات قهرمانی جهان، صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک شده بودند، بعد از پیروزی در فینال و کسب عنوان قهرمانی، به شادی پرداختند. در این میان پرچم سه رنگ و مقدس کشورمان که در دست ملی پوشان بود، در جشن قهرمانی آنها خودنمایی می کرد و زینت بخش جشن شان شده بود.

پرچم؛ زینت بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

پرچم؛ زینت بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

پرچم؛ زینت بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

پرچم؛ زینت بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

پرچم؛ زینت بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

پرچم؛ زینت بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

پرچم؛ زینت بخش جشن قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران

کد مطلب 6890438

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