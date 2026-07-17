به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی والیبال نشسته مردان ایران امروز (جمعه ۲۶ تیر) بوسنی را درفینال چهاردهمین دوره رقابت های قهرمانی جهان ۳ بر یک شکست داد و برای نهمین بار عنوان قهرمانی این مسابقات را از آن خود کرد.

ملی پوشان والیبال نشسته ایران که پیش از این با صعود به فینال مسابقات قهرمانی جهان، صاحب سهمیه بازی های پارالمپیک شده بودند، بعد از پیروزی در فینال و کسب عنوان قهرمانی، به شادی پرداختند. در این میان پرچم سه رنگ و مقدس کشورمان که در دست ملی پوشان بود، در جشن قهرمانی آنها خودنمایی می کرد و زینت بخش جشن شان شده بود.