زنان والیبال نشسته مغلوب ایتالیا شدند/ دیدار پایانی برای جایگاه هفتم

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک امروز (پنجشنبه ۲۵ تیر) در هانگژو پیگیری شد. در این روز از رقابت ها و در بخش زنان، دیدارهای رده بندی تیم های پنجم تا هشتم برگزار شد.

تیم ملی والیبال نشسته زنان ایران که روز گذشته با شکست برابر کانادا از صعود به مرحله نیمه نهایی بازماند، امروز در این بخش از مسابقات با ایتالیا دیدار کرد و نتیجه آن را ٣ به یک واگذار کرد.

بدین ترتیب، دیدار پایانی تیم ملی والیبال نشسته زنان در مسابقات قهرمانی جهان و انتخابی پارالمپیک برای کسب جایگاه هفتم برگزار خواهد شد. این تیم در دوره پیشین این رقابت ها صاحب جایگاه نهم شده بود.

عملکرد تیم ملی والیبال نشسته زنان در این دوره رقابت های قهرمانی جهان به این شرح است:

مرحله گروهی

* ایران ۳ - رواندا صفر

* ایران ۳ - کنیا یک

* ایران نه صفر - چین ۳

مرحله یک هشتم

*یران ۳ - آلمان صفر

مرحله یک چهارم

* ایران صفر - کانادا ۳

رده بندی پنجم تا هشتم

* ایران یک - ایتالیا ٣