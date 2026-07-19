دورخیز والیبال نشسته برای نهمین طلای پارالمپیک بعد از نهمین طلای جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، چهاردهمین دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان بازهم با قدرت نمایی تیم ایران همراه بود؛ تیمی که بعد از قهرمانی در پارالمپیک پاریس، به واسطه برخی تقسیم بندی های داخلی که باعث لغو حضور در برخی میادین مانند مسابقات قهرمانی جهان، مسابقات معتبر هلند و جام جهانی آمریکا شد، شرایطی متزلزل پیدا کرد و در ادامه هم با لغو پی در پی برنامه ریزی های صورت گرفته برای دیدار تدارکاتی مواجه شد و اینگونه با شرایطی کاملا متفاوت از رقیبانش عازم محل برگزاری مسابقات جهانی در هانگژو شد اما در رقابت با همین رقیبان، دوباره قدرت خود را به آنها دیکته کرد.

بوسنی ( ۲ دیدار مرحله گروهی و فینال)، لهستان، ژاپن (مرحله گروهی)، کرواسی (یک هشتم)، آمریکا (یک چهارم) و قزاقستان (نیمه نهایی) حریفان تیم ملی والیبال نشسته در مسابقات قهرمانی جهان بودند که یکی پس از دیگری مغلوب این تیم شدند تا بازهم والیبال نشسته ایران با رکورد «بازی بدون باخت» صاحب مدال طلا شود و این بار برای نهمین بار در جهان.

تیم ملی والیبال نشسته پیش از آنکه قهرمانی خود در مسابقات جهانی را تکرار کند به واسطه از پیش برداشتن یکی از رقیبان جدی اش یعنی قزاقستان و صعود به فینال، صاحب سهمیه پارالمپیک شد و به عنون اولین رشته از ورزش ایران، حضور خود را در بازی های ۲۰۲۸ قطعی کرد.

طلایی که ملی پوشان والیبال نشسته در هانگژو به گردن انداختند، نهمین طلای آنها از حضور در ادوار مختلف رقابت های قهرمانی جهان بود. تیم ملی والیبال نشسته با این طلا، به استقبال پارالمپیک آتی می رود و کسب یک قهرمانی دیگر در لس آنجلس.

والیبال نشسته ایران تاکنون در ۱۰ دوره بازی های پارالمپیک حضور داشته است که نتیجه آن ۸ مدال طلا و ۲ مدال نقره بوده است. مردان والیبال نشسته بعد از نهمین طلای جهانی، باید مهیای نهمین طلای پارالمپیک شوند تا ثابت کنند همچنان پیشتاز در جهان هستند و بی جهت عنوان پرافتخارترین تیم پارالمپیک و والیبال نشسته جهان را یدک نمی کشند.

البته که این مهم می طلبد توجه به والیبال نشسته معطوف به تشکیل اردو و پیام تبریک بعد از قهرمانی نباشد، این تیم برای ادامه پرقدرت مسیری که پیشتاز آن است، به برنامه ریزی اردوی در راستای حفظ رقابت با رقیبان و همچنین حفظ انگیزه بازیکنان و مربیانش نیاز مبرم دارد. در این صورت می توان از حالا والیبال نشسته را یکی از طلایی های لس آنجلس دانست.

عملکرد تیم ملی والیبال نشسته در میادین مختلف پارالمپیکی، جهانی و پاراآسیایی به این شرح است:

ادوار مختلف بازی های پارالمپیک

بازی های پارالمپیک ۱۹۷۶ کانادا

والیبال نشسته ایران حضور نداشت

بازی های پارالمپیک ۱۹۸۰ هلند

والیبال نشسته ایران حضور نداشت

بازی های پارالمپیک ۱۹۸۸ کره جنوبی

والیبال نشسته ایران قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۱۹۹۲ اسپانیا

والیبال نشسته ایران قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۱۹۹۶ آمریکا

والیبال نشسته ایران قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۲۰۰۰ استرالیا

والیبال نشسته ایران قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۲۰۰۴ یونان

والیبال نشسته ایران نایب قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۲۰۰۸ چین

والیبال نشسته ایران قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۲۰۱۲ لندن

والیبال نشسته ایران نایب قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۲۰۱۶ برزیل

والیبال نشسته ایران قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۲۰۲۲ توکیو

والیبال نشسته ایران قهرمان شد

بازی های پارالمپیک ۲۰۲۴ پاریس

والیبال نشسته ایران قهرمان شد

ادوار مختلف مسابقات قهرمانی جهان

تاکنون ۱۴ دوره رقابت های والیبال نشسته قهرمانی جهان برگزار شده است و تیم ملی مردان ایران در ۱۳ دوره آن حضور داشته است. این تیم اولین بار در مسابقات جهانی ۱۹۸۸ شرکت کرد و آخرین بار هم در همین رقابت های قهرمانی ۲۰۲۶ شرکت کرد. نتیجه این ۱۳ دوره حضور، کسب ۹ مدال طلا، یک نقره و ۲ برنز بوده است.

ادوار مختلف بازی های پاراآسیایی

۴ مدال طلا حاصل ۴ دوره حضور تیم ملی والیبال نشسته در ادوار مختلف بازی های پاراآسیایی بوده است. این مدال به صورت متوالی در بازی های ۲۰۱۰ گوانگژو، ۲۰۱۴ اینچئون، ۲۰۱۸ جاکارتا و ۲۰۲۲ هانگژو به دست آمده است. این تیم ۳ ماه دیگر تا بازی های پاراآسیایی ۲۰۲۶ ناگویا و کسب پنجمین طلای این بازی ها فاصله دارد.