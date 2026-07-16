فینال تکراری برای مردان والیبال نشسته ایران/ ژاپن حریف زنان شد

به گزارش خبرنگار مهر، پرونده چهاردهمبن دوره مسابقات والیبال نشسته قهرمانی جهان روز جمعه (٢٦ تیر) با برگزاری دیدارهای روز پایانی در هر دو بخش مردان و زنان بسته می شود.

در این روز از رقابت ها، تیم ملی والیبال نشسته مردان که امروز با غلبه بر قزاقستان ضمن صعود به فینال صاحب سهمیه پارالمپیک هم شد، در فینال و برای کسب نهمین مدال طلای جهانی به مصاف بوسنی می رود تا اینگونه از عنوان قهرمانی اش دفاع کند.

بوسنی حریف سنتی تیم ملی والیبال نشسته ایران است، دو تیم فینال دوره گذشته مسابقات قهرمانی جهان را هم برگزار کردند که طی آن ایران پیروز شد، در این دوره مسابقات هم تیم ملی کشورمان در مرحله گروهی موفق به شکست بوسنی شد.

در بخش زنان هم تیم ملی ایران روز جمعه برای کسب جایگاه هفتم با ژاپن رقابت خواهد داشت.