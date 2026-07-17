بازیکنان تیم جوانان آینده فوتبال کشور هستند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، حسین علیزاده، معاون سفیر جمهوری اسلامی ایران در ترکیه، با حضور در هتل چم، محل اقامت تیم ملی جوانان ایران در اردوی آماده‌سازی ترکیه، با اعضای کادر فنی و بازیکنان این تیم دیدار و گفت‌وگو کرد.



در ابتدا قاسم حدادی‌فر، سرمربی و یعقوب پیری، مدیر تیم ملی امید از حضور مسئولان سفارت‌خانه در جمع ملی‌پوشان تقدیر کردند.



علیزاده در این دیدار با قدردانی از تلاش‌های کادر فنی و بازیکنان، اظهار کرد: از زمانی که مطلع شدیم تیم ملی جوانان برای برگزاری اردوی آماده‌سازی به ترکیه آمده است، مشتاق بودیم در کنار شما حضور پیدا کنیم و ضمن عرض خداقوت، برایتان آرزوی موفقیت داشته باشیم. قرار بود سفیر جمهوری اسلامی ایران نیز در این دیدار حضور داشته باشد، اما به دلیل سفر کاری و شرکت در نشستی در استانبول، این امکان فراهم نشد.



وی با اشاره به اهمیت تیم‌های پایه فوتبال ایران افزود: همه شما از بهترین استعدادهای فوتبال کشور هستید و آینده فوتبال ایران را خواهید ساخت. ثمره توجه به شما را در سال‌های آینده در تیم ملی بزرگسالان خواهیم دید.



معاون سفیر ایران در ترکیه ادامه داد: شما سرمایه‌های فوتبال کشور و امید آینده تیم ملی هستید و همه نگاه‌ها به موفقیت شما دوخته شده است. مسیر رسیدن به تیم ملی بزرگسالان آسان نیست و رقابت دشواری پیش روی شما قرار دارد، اما حتی اگر به آن جایگاه هم نرسید، چیزی از ارزش‌ها، شایستگی‌ها و تلاش‌های شما کم نخواهد شد. با شناختی که از توانایی‌های شما به دست آورده‌ایم، باور داریم هر یک از شما می‌توانید آینده درخشانی در فوتبال باشگاهی و ملی داشته باشید.



علیزاده همچنین با اشاره به حمایت سفارت ایران از تیم‌های ملی در ترکیه اظهار داشت: از نخستین روزی که وزارت ورزش و جوانان موضوع برگزاری اردوی تیم ملی در ترکیه را به سفارت اطلاع داد، آقای سفیر شخصاً پیگیر فراهم شدن شرایط لازم بودند تا در صورت بروز هرگونه مشکل، اقدامات لازم در سریع‌ترین زمان انجام شود.



وی در پایان ضمن آرزوی موفقیت برای تیم ملی جوانان در ادامه دیدارهای تدارکاتی، تأکید کرد: سفارت جمهوری اسلامی ایران در ترکیه خود را در کنار تیم ملی می‌داند و هر زمان که نیاز باشد، با افتخار در خدمت اعضای تیم خواهد بود. امیدوارم در آینده نیز فرصت میزبانی از شما در سفارت ایران در آنکارا فراهم شود و موفقیت‌های بیشتری را در کنار هم جشن بگیریم.