آیین بزرگداشت سرلشکر ایزدی برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم سالگرد شهادت سردار سرتیپ پاسدار محمد سعید ایزدی (حاج رمضان) در مسجد مسجد امام صادق (ع) در میدان فلسطین با حضور مقامات لشکری و کشوری و اقشار مختلف مردم برگزار شد.
سردار شهید ایزدی مسئول بخش فلسطین در نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود که در جریان جنگ دوازدهروزه توسط رژیم صهیونیستی به شهادت رسید .
در این مراسم فواد ایزدی، کارشناس مسائل بین الملل به خبرنگار مهر گفت: مذاکره و تفاهم نامه در دوره ترامپ عملیات فریب است و نباید به آن دل خوش کرد.
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