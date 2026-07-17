به گزارش خبرنگار مهر بهرام سلیمانی بعد از ظهر جمعه در نشست ستاد اربعین که در مرز سومار برگزار شد، با اشاره به مطالبه دیرینه مردم برای فعال شدن مرز سومار در ایام اربعین، اظهار کرد: مرز سومار یکی از گذرگاه‌های قدیمی و راهبردی کشور است که علاوه بر نقش مهم در حوزه تجارت، همواره مورد توجه مردم استان و زائران عتبات عالیات بوده و راه‌اندازی آن برای تردد زائران اربعین از مطالبات جدی مردم منطقه به شمار می‌رود.

وی افزود: این مطالبه حدود دو ماه پیش در ستاد مرکزی اربعین مطرح شد و در پی دستور رئیس ستاد مرکزی اربعین، هیأتی تخصصی به سرپرستی حسن عباسی از مرز سومار بازدید کرد. در این بازدید، ظرفیت‌های موجود، نقاط قوت و همچنین کمبودها و نیازهای زیرساختی این مرز مورد بررسی قرار گرفت و مجموعه‌ای از الزامات و انتظارات برای آماده‌سازی هرچه بهتر این گذرگاه به استان ابلاغ شد.

رئیس ستاد اربعین استان کرمانشاه با بیان اینکه دستگاه‌های اجرایی استان در مدت کوتاهی اقدامات گسترده‌ای را برای رفع نواقص و آماده‌سازی مرز سومار آغاز کرده‌اند، تصریح کرد: اعضای ستاد اربعین استان با همکاری فرمانداری گیلانغرب و سایر دستگاه‌های مسئول، به صورت شبانه‌روزی در حال اجرای برنامه‌های مصوب هستند تا زیرساخت‌های لازم برای تردد ایمن، روان و مناسب زائران در این مرز فراهم شود.

سلیمانی با اشاره به جایگاه ویژه شهرستان گیلانغرب در دوران دفاع مقدس، خاطرنشان کرد: گیلانغرب به عنوان دومین شهر مقاوم کشور، از ظرفیت‌ها و پیشینه ارزشمندی برخوردار است و فعال شدن مرز سومار در ایام اربعین می‌تواند علاوه بر تسهیل تردد زائران، زمینه‌ساز توسعه و رونق اقتصادی منطقه نیز باشد. وی ابراز امیدواری کرد با حمایت ستاد مرکزی اربعین و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، مرز سومار امسال در کنار مرز بین‌المللی خسروی خدمات مطلوبی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) ارائه دهد.