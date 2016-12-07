خبرگزاری مهر - گروه استان ها: چند روزی است که خبری کوتاه اما تلخ در خصوص مرگ مادری ۲۵ ساله در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان در شبکه های مجازی منتشر شده است. نرگس ملازاده در حین زایمان طبیعی دچار دی آی سی می شود و در این بیمارستان جان خود را از دست می دهد و هرگز آغوش مادرانه اش کودک دلبندش را در برنمی گیرد و بدون دیدن فرزندش چهره در نقاب خاک می کشد و شنیده‌ها حاکی از آن است همین زایمان طبیعی مرگ این زن جوان را رقم زده است.

البته این اولین موردی نیست که این قبیل اخبار به گوش می رسد و این امر در حالیست که بارها صحبت از مزایای زایمان طبیعی می شود و لزوم فرهنگ سازی و ترغیب مادران به انجام آن؛ اما آیا به راستی زیرساخت ها و امکانات لازم برای این منظور در بیمارستان های استان کرمان فراهم است؟ آیا مادران می توانند با خاطری آسوده درد مادر شدن را در زایمان طبیعی حس کرده و بعد از آن فرزنداشان را در آغوش کشند.

البته که در کنار این مورد موارد متعدد زایمان های طبیعی و سزارین موفق در استان انجام شده است اما این امر سبب نمی شود که در قرن پیشرفت و تکنولوژی چشم ها را بر روی مرگ مادران بر اثر زایمان طبیعی ببندیم.

طبق گفته رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان طی سال جاری ۱۳ مورد مرگ و میر مادران در حین زایمان در استان کرمان رخ داده که البته در این زمینه پای زایمان طبیعی و سزارین هر دو در میان است و نمی توان متهم اصلی را زایمان طبیعی برشمرد.

به گفته پزشکان در مورد مزایای زایمان طبیعی و روند طبیعی که خالق جهان در وجود مادران قرار داده شکی نیست؛ اما باید با توجه به تکنولوژی های موجود و روش های درمانی ویژه و اعمال نظارت بیشتر بر بیمارستان ها موارد مرگ و میر ناشی از زایمان طبیعی را به حداقل رساند.

به منظور بررسی ابعاد درگذشت مادر ۲۵ ساله کرمانی به سراغ مسئولان دانشگاه علوم پزشکی کرمان رفتیم و در نهایت امروز بعد از تماس های مکرر موفق به شنیدن توضیحات رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان شدیم.

نتیجه پزشکی قانونی کلید معمای مرگ مادر جوان

علی اکبر حق دوست در گفتگو با خبرنگار اظهار کرد: تا زمان مشخص نشدن نتیجه پاتولوژی و پزشکی قانونی نمی توان در خصوص علت مرگ این مادر نظر داد.

وی با تایید مرگ مادر در اثر دی آی سی گفت: باید علت زمینه ای که باعث دی آی سی بیمار شده است مشخص شود که برای این منظور باید منتظر جواب پزشکی قانونی باشیم که ظرف چند روز آینده مشخص می شود.

حق دوست با اشاره به اینکه جواب پزشکی قانونی و علت مرگ بیمار اطلاع رسانی می شود، افزود: با توجه به بالا بودن آمار سزارین در ایران از این نظر جز چند کشور اول در دنیا هستیم.

وی نرخ سزارین در کشورهای جهان سوم را بالای ۴۰ درصد و گاهی بالای ۵۰ درصد دانست و گفت: کشورهای غربی و اروپایی در حال رساندن این آمار به زیر ۲۵ درصد هستند.

وی میزان سزارین مجاز براساس اعلام سازمان بهداشت جهانی را ۲۰ تا ۲۲ درصد دانست و افزود: حدود یک پنجم زایمان ها اندیکاسیون سزارین دارند و طبیعی است وظیفه داریم میزان سزارین را پایین بیاوریم.

حق دوست سپس به عوارض ناشی از سزارین پرداخت و این چنین گفت: عوارض کوتاه مدت و بلندمدت سزارین بدتر از زایمان طبیعی است؛ در کوتاه مدت بی هوشی و انجام عمل جراحی بر روی مادر و کودک اثرات نامطلوب می گذارد.

وی تاکید کرد: سزارین می تواند باعث چسبندگی هایی بر اثر دوخت و دوز شود، باعث اشکالات گوارشی شود و همچنین بر روی زایمان های بعدی و نرخ باروری تاثیر بگذارد.

زایمان طبیعی باعث مرگ نمی شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: زایمان طبیعی مسیر طبیعی خلقت است و اگر درست مدیریت شود برای سلامت مادر و کودک ارجحیت دارد مگر در موارد خاص که باید سزارین صورت گیرد.

وی گفت: دلیل اصرار وزارت بهداشت و سازمان بهداشت جهانی به انجام زایمان طبیعی این است که بیش از میزان اندیکاسیون سزارین در دنیا داریم.

وی با تاکید بر این نکته که زایمان طبیعی باعث مرگ نمی شود، افزود: از ابتدای سال جاری ۱۳ مورد فوت مادران باردار در استان کرمان را داشتیم که در حین زایمان طبیعی و عمل سزارین رخ داده است.

حق دوست با بیان این مطلب که از نظر ما حتی یک مورد مرگ و میر مادران در اثر زایمان زیاد است، افزود: تک تک این موارد برای ما ناراحت کننده و دردآور بوده است. کمیته های تخصصی برای هر مورد مرگ و میر مادران تشکیل می شود در کمیته ها هر پرونده با حضور ۴۰ متخصص بررسی می شود و در صورت وجود هر گونه قصوری از طرف هر کسی، بدون اغماض مورد رسیدگی قرار گرفته و جرائم مربوطه در نظر گرفته می شود

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان از تشکیل کمیته های تخصصی برای هر مورد مرگ و میر خبر داد و گفت: در این کمیته ها پرونده با حضور ۴۰ متخصص بررسی می شود و در صورت وجود هر گونه قصوری از طرف هر کسی، بدون اغماض مورد رسیدگی قرار گرفته و جرائم مربوطه در نظر گرفته می شود.

وی ادامه داد: در مورد پرونده اخیر نیز این روال طی می شود و در نهایت موارد پرونده به وزرات بهداشت اعلام می شود و در آنجا مورد بررسی قرار گرفته و نتیجه به استان اعلام می شود.

تشکیل کمیته های تخصصی برای بررسی پرونده درگذشت مادر جوان

حق دوست پاسخ به این پرسش که آیا کادر درمانی بیمارستان قصوری در خصوص این بیمار داشته اند یا خیر چنین گفت: در این خصوص تا زمانی که اطمینان حاصل شوند و بررسی ها صورت نگیرد نمی توان نظری داد اما تاکنون در این زمینه موردی مشاهده نشده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان تصریح کرد: برای بررسی ابعاد مرگ این مادر جوان باید کمیته های تخصصی تشکیل و ارزیابی محیطی صورت گیرد و متخصص ها دور هم جمع شوند که این امر چند روزی زمان می برد.

وی در خصوص گفته های بردار این زن جوان در زمینه برخورد نامناسب کادر درمانی با بیمار اظهار کرد: از جزئیات اطلاع ندارم و باید این موضوع در جلسات مورد بررسی قرار گیرد.

امکان زایمان بدون درد در بیمارستان های استان کرمان فراهم شده است

حق دوست که تاکید بر ترویج فرهنگ زایمان طبیعی دارد گفت: در حال حاضر زایمان طبیعی بدون درد در بیمارستان های دولتی حتی در شهرستان های کوچک نیز راه افتاده و در بیمارستان های خصوصی ارائه این خدمات بستگی به تقاضای مردم دارد.

وی اظهار کرد: در صورت افزایش تقاضای زایمان طبیعی بدون درد امکانات بخش های دولتی و خصوصی نیز بیشتر خواهد شد.

علت مرگ احتمالا دی آی سی بوده است

براساس اعلام روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی کرمان نیز با اشاره به فوت مادر باردار در بیمارستان پیامبر اعظم (ص) کرمان گفت: در این رابطه تیم تحقیق دانشگاه علوم پزشکی کرمان وارد و پرسشگری در این زمینه انجام شده است.

حمید رضا رشیدی نژاد افزود: به این منظور جلسه ای با رئیس بیمارستان، مدیر درمان سازمان تامین اجتماعی استان، رئیس بخش زنان و مامایی بیمارستان و ماما مسئول با حضور متخصصین زنان و اعضای هیات علمی دانشگاه برگزار شد.

آنچه تا الان طبق جلساتی که برگزار شده این نتیجه متصور است علت مرگ احتمالا دی آی سی بوده است علاوه بر اینکه تحقیقات ادامه دارد ما منتظر جواب پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت دی آی سی هستیم وی گفت: این زن باردار شامگاه چهارشنبه سوم آذر ماه به بیمارستان پیامبر اعظم (ص) مراجعه می کند و همان موقع توسط ماما و متخصصان مقیم بیمارستان ویزیت می شود و در همان بیمارستان تحت نظر گرفته می شود هر چند که طبق نظر متخصص زنان شرایط به گونه ای بوده که می توانستند بیمار را به منزل بفرستند اما برای احتیاط بیمار در بیمارستان نگه داشته می شود.

رشیدی نژاد اضافه کرد: در نیمه های صبح زایمان توسط متخصص زنان مقیم انجام می شود و دو ساعت بعد از زایمان طبیعی، بیمار دچار علائم همو دینامیک می شود و با احتمال خونریزی بلافاصله به اتاق عمل منتقل و هیسترکتومی می شود.

وی گفت: آنچه تا الان طبق جلساتی که برگزار شده این نتیجه متصور است علت مرگ احتمالا دی آی سی بوده است. علاوه بر اینکه تحقیقات ادامه دارد ما منتظر جواب پزشکی قانونی برای مشخص شدن علت دی آی سی هستیم.

وی تصریح کرد: در حوزه معاونت درمان و همچنین رئیس دانشگاه علوم پزشکی کرمان و حتی در مدیریت درمان تامین اجتماعی همه در تلاش هستند برای پیگیری علت این حادثه به محض اینکه نتیجه مشخص شد رسما اعلام می کنیم.

در حال حاضر افکار عمومی در کرمان در انتظار اعلام نتیجه دلیل مرگ این مادر جوان هستند، اما به نظر می رسد اصرار برای انجام زایمان طبیعی از سوی کادر درمانی بیمارستان های مختلف در ماه های اخیر موجب شده است برخی از مادران علیرغم نارضایتی تن به زایمان طبیعی دهند در صورتیکه انتخاب روند درمان انتخابی طبیعی برای هر فرد است.