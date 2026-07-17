به گزارش خبرنگار مهر علی سلیمی عصر جمعه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز سومار برگزار شد، اظهار کرد: در مدت اخیر مجموعهای از اقدامات زیرساختی برای آمادهسازی مرز سومار انجام شده که بخش قابل توجهی از آن به ساماندهی مسیرهای دسترسی و تفکیک فضاهای تردد اختصاص داشته است.
وی افزود: جداسازی مسیرهای مورد نیاز در مرز انجام شده و برای استقرار خودروهای صادراتی و ترانزیتی نیز پارکینگهای مجزا پیشبینی شده است. همچنین اجرای جاده دسترسی این بخش در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان کرمانشاه با اشاره به ایجاد امکانات موقت برای استقرار دستگاههای خدماترسان، تصریح کرد: سایت موقت مورد نیاز برای استقرار دستگاههای اجرایی در مرز سومار ایجاد شده و سرویسهای بهداشتی نیز برای ارائه خدمات به زائران و عوامل اجرایی در محل مستقر شده است.
سلیمی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات پیشبینی شده برای آمادهسازی مرز سومار با سرعت در حال اجراست و کارهای باقیمانده نیز ظرف چند روز آینده تکمیل خواهد شد تا پیش از آغاز رسمی تردد زائران اربعین، تمامی زیرساختهای مورد نیاز در این مرز آماده بهرهبرداری باشد.
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