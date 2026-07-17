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۲۶ تیر ۱۴۰۵، ۲۱:۰۴

تکمیل زیرساخت‌های مرز سومار تا پیش از آغاز تردد زائران

تکمیل زیرساخت‌های مرز سومار تا پیش از آغاز تردد زائران

کرمانشاه- مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه از اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی در مرز سومار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر علی سلیمی عصر جمعه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز سومار برگزار شد، اظهار کرد: در مدت اخیر مجموعه‌ای از اقدامات زیرساختی برای آماده‌سازی مرز سومار انجام شده که بخش قابل توجهی از آن به ساماندهی مسیرهای دسترسی و تفکیک فضاهای تردد اختصاص داشته است.

وی افزود: جداسازی مسیرهای مورد نیاز در مرز انجام شده و برای استقرار خودروهای صادراتی و ترانزیتی نیز پارکینگ‌های مجزا پیش‌بینی شده است. همچنین اجرای جاده دسترسی این بخش در دستور کار قرار گرفته و عملیات اجرایی آن در حال انجام است.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان کرمانشاه با اشاره به ایجاد امکانات موقت برای استقرار دستگاه‌های خدمات‌رسان، تصریح کرد: سایت موقت مورد نیاز برای استقرار دستگاه‌های اجرایی در مرز سومار ایجاد شده و سرویس‌های بهداشتی نیز برای ارائه خدمات به زائران و عوامل اجرایی در محل مستقر شده است.

سلیمی خاطرنشان کرد: مجموعه اقدامات پیش‌بینی شده برای آماده‌سازی مرز سومار با سرعت در حال اجراست و کارهای باقی‌مانده نیز ظرف چند روز آینده تکمیل خواهد شد تا پیش از آغاز رسمی تردد زائران اربعین، تمامی زیرساخت‌های مورد نیاز در این مرز آماده بهره‌برداری باشد.

کد مطلب 6890730

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