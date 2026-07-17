به گزارش خبرنگار مهر، علی‌اکبر پورجمشیدیان، قائم‌مقام وزیر کشور، معاون امنیتی و انتظامی وزارت کشور و رئیس ستاد مرکزی اربعین، عصر جمعه در نشست ستاد اربعین استان کرمانشاه که در مرز سومار برگزار شد، اظهار کرد: توسعه مرزهای زمینی یکی از سیاست‌های راهبردی دولت و وزارت کشور است و کرمانشاه به واسطه برخورداری از شش مرز فعال، نقش مهمی در تقویت تجارت، ترانزیت، صادرات و تأمین نیازهای کشور دارد. به گفته وی، استفاده حداکثری از ظرفیت مرزها می‌تواند نقش مؤثری در خنثی‌سازی فشارهای اقتصادی دشمن و رونق مبادلات مرزی ایفا کند.

وی با اشاره به روند رو به رشد حضور زائران در راهپیمایی اربعین افزود: هر سال بر تعداد علاقه‌مندان به زیارت عتبات عالیات افزوده می‌شود و وظیفه دستگاه‌های اجرایی این است که شرایطی فراهم کنند تا زائران با امنیت، آرامش و کمترین زمان انتظار از مرزهای کشور عبور کنند. به همین منظور طی سال‌های اخیر زیرساخت‌های مرزهای اربعینی در استان‌های مختلف از جمله کرمانشاه توسعه یافته و خدمات‌رسانی به زائران به شکل قابل توجهی ارتقا پیدا کرده است.

رئیس ستاد مرکزی اربعین با بیان اینکه فعال شدن مرز سومار مطالبه مردم گیلانغرب و استان کرمانشاه بوده است، تصریح کرد: پس از بررسی‌های کارشناسی و بازدیدهای میدانی، روند آماده‌سازی این مرز با همکاری مسئولان استانی و ستاد مرکزی اربعین شتاب گرفت و اقدامات انجام‌شده نشان می‌دهد سومار از ظرفیت مناسبی برای پذیرش زائران برخوردار است. بر همین اساس، برنامه‌ریزی شده است که امسال تردد زائران از این مرز به صورت آزمایشی آغاز شود تا زمینه توسعه خدمات در سال‌های آینده نیز فراهم شود.

پورجمشیدیان با تأکید بر اینکه خدمت به زائران حضرت اباعبدالله الحسین (ع) افتخاری بزرگ برای مردم منطقه است، خاطرنشان کرد: مردم گیلانغرب از روحیه مهمان‌نوازی، تعهد و ظرفیت بالایی برای میزبانی از زائران برخوردارند و با تکمیل نواقص باقی‌مانده، مرز سومار می‌تواند در کنار نقش مهم اقتصادی خود، به یکی از گذرگاه‌های مؤثر تردد زائران اربعین تبدیل شود. وی همچنین ابراز امیدواری کرد در آینده این مرز علاوه بر تردد زائران ایرانی، زمینه ورود زائران عراقی برای سفر به مشهد مقدس و زیارت بارگاه حضرت امام رضا (ع) را نیز فراهم کند.