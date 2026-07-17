به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن موسوی‌زاده عصر امروز جمعه با حضور در جمع اهالی مسیر گمبوعه و روستای ملیحه سید حسن، مسائل و مطالبات ساکنان این منطقه را از نزدیک بررسی کرد. وی در این نشست که با حضور مدیرعامل شرکت آب کرخه و شاوور برگزار شد، وضعیت بحرانی رودخانه کرخه و آثار آن بر معیشت مردم را مورد گفتگو قرار داد.

وی از پیگیری مطالبات آموزشی روستا خبر داد و توضیح داد: بر اساس گفتگوهای صورت گرفته، اداره کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان قول احداث یک مدرسه دوکلاسه ویژه روستای ملیحه سید حسن را داده است تا بخشی از نیازهای آموزشی این منطقه برطرف شود.

موسوی‌زاده در پایان تأکید کرد: حضور میدانی در میان مردم و پیگیری مستقیم مشکلات از اولویت های کاری اینجانب است و روند اجرای مصوبات این نشست تا حصول نتیجه به صورت مستمر دنبال خواهد شد.

اهالی منطقه در این نشست با اشاره به کاهش شدید آب رودخانه، از خسارت های گسترده به بخش دامداری و کشاورزی خبر دادند و خواستار اقدام فوری مسئولان شدند. موسوی‌زاده در این باره اظهار کرد: خشکی رودخانه کرخه معیشت مردم این منطقه را به طور جدی تهدید کرده است و حفظ زندگی و اشتغال دامداران و کشاورزان نیازمند تصمیمات فوری و اقدامات عملی است. مسئولان قول داده‌اند رهاسازی آب رودخانه کرخه تا هفته آینده انجام می‌شود.

علی دریس مدیرعامل شرکت آب کرخه و شاوور نیز در این جلسه اعلام کرد: با انجام هماهنگی های لازم، رهاسازی آب در رودخانه کرخه تا هفته آینده انجام می شود تا بخشی از مشکلات ایجاد شده برای ساکنان منطقه کاهش یابد.