650 هزار قطعه ماهی در تالاب هور العظیم رها شد

عبدالرحیم مغینمی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز با اشاره به نقش به سزای این تالاب در ایجاد اشتغال و تولید انواع آبزیان در منطقه،اظهار داشت: تولید ماهی در تالاب هورالعظیم سهم عمده ای در تامین پروتئین مورد نیاز ساکنین دشت آزادگان و نواحی اطراف دارد.

وی افزود: بر همین اساس و با توجه به جایگاه بی نظیر این تالاب در رونق منطقه، شیلات خوزستان همچون سالهای گذشته با رهاسازی ماهی سعی در کاهش خسارات وارد آمده به این تالاب دارد.



مغینمی تصریح کرد: این رهاسازی ها با هدف بازسازی ذخائر ماهیان بومی، حفظ ذخائر ژنی، افزایش مقدار ماهیان قابل برداشت، ایجاد اشتغال و بهبود معیشت صیادان و تامین بخشی از پروتئین مورد نیاز اهالی و منطقه صورت می گیرد.



مدیرکل شیلات استان خوزستان با اشاره به تنوع زیستی بی نظیر آبزیان در این تالاب افزود: از اول امسال تاکنون پنج میلیون قطعه بچه ماهی در تالاب هورالعظیم رها سازی شده است.



تالاب هورالعظیم یکی از مهمترین تالاب‌های ایران است که بخش اعظمی از آن در عراق واقع شده است. خشکی این تالاب چه در ایران و چه در عراق باعث شده تا طوفان‌های شن افزایش یابد.



بیشتر آب تالاب هورالعظیم در ایران از رودخانه کرخه تامین می‌شود. وقتی این رود پرآب می‌شد، آب تالاب هم افزایش پیدا می‌کرد و قسمتهای پائین تالاب نیز احیا می‌شد. اما سدهایی که روی رودخانه کرخه زده شده باعث شده تا طغیان‌های این رود گرفته شود و تنها یک جریان پایه‌ای برای تالاب هورالعظیم بماند.