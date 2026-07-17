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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۰:۴۵

دریافت گزارش‌های تاییدنشده از صدای انفجار در یزد

دریافت گزارش‌های تاییدنشده از صدای انفجار در یزد

یزد - صدای چند انفجار در نقاطی خارج از شهر یزد شنیده شد.

به گزارش خبرنگار مهر، چندین صدای انفجار متوالی در خارج از محدوده یزد شنیده شد که جزئیات آن هنوز مشخص نیست.

طبق این گزارش‌های اولیه، منبع صدا در فاصله دوری قرار داشته و خبرنگار مهر تأکید کرده که نمی‌توان با قطعیت ماهیت آن را مشخص کرد.

کد مطلب 6890863

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