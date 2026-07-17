به گزارش خبرنگار مهر، چندین صدای انفجار متوالی در خارج از محدوده یزد شنیده شد که جزئیات آن هنوز مشخص نیست.
طبق این گزارشهای اولیه، منبع صدا در فاصله دوری قرار داشته و خبرنگار مهر تأکید کرده که نمیتوان با قطعیت ماهیت آن را مشخص کرد.
یزد - صدای چند انفجار در نقاطی خارج از شهر یزد شنیده شد.
به گزارش خبرنگار مهر، چندین صدای انفجار متوالی در خارج از محدوده یزد شنیده شد که جزئیات آن هنوز مشخص نیست.
طبق این گزارشهای اولیه، منبع صدا در فاصله دوری قرار داشته و خبرنگار مهر تأکید کرده که نمیتوان با قطعیت ماهیت آن را مشخص کرد.
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