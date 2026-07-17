تعرض هوایی دشمن به یک نقطه در یزد خسارت انسانی نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی گفت: دقایق ابتدایی بامداد شنبه ۲۷ تیر ماه، یک نقطه در حاشیه شهر یزد مورد تعرض دشمن قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه این تعرض هیچ‌گونه خسارت انسانی به‌ همراه نداشته است.