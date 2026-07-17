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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۳:۲۱

تعرض هوایی دشمن به یک نقطه در یزد خسارت انسانی نداشت

تعرض هوایی دشمن به یک نقطه در یزد خسارت انسانی نداشت

یزد - معاون سیاسی امنیتی استاندار یزد گفت: تعرض هوایی دشمن به یک نقطه در یزد خسارت انسانی نداشت.

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل دهستانی گفت: دقایق ابتدایی بامداد شنبه ۲۷ تیر ماه، یک نقطه در حاشیه شهر یزد مورد تعرض دشمن قرار گرفت.

وی افزود: خوشبختانه این تعرض هیچ‌گونه خسارت انسانی به‌ همراه نداشته است.

کد مطلب 6890918

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