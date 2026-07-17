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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۲:۳۳

امدادرسانی ۳ تیم هلال‌احمر یزد پس از حمله دشمن

امدادرسانی ۳ تیم هلال‌احمر یزد پس از حمله دشمن

شورای اطلاع‌رسانی جمعیت هلال احمر استان یزد از آماده‌باش نیروهای امدادی استان یزد و امدادرسانی سه تیم امدادی هلال احمر متشکل از ده نفر و سه خودرو عملیاتی در محل مورد حمله واقع شده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای اطلاع رسانی جمعیت هلال احمر استان یزد در اطلاعیه از آماده‌باش کامل نیروهای امدادی استان یزد در پی حمله دشمن آمریکایی به یکی از نقاط استان یزد خبر داد و تاکید کرد که تمامی نیروهای امدادی، عملیاتی، پشتیبانی و داوطلبان تخصصی جمعیت هلال‌احمر استان یزد تا اطلاع ثانوی در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفتند.

بر اساس این اطلاعیه، همه نیروها موظف‌اند ضمن حفظ آمادگی، در دسترس بوده و صرفاً اخبار، اطلاعیه‌ها و دستورات را از مراجع رسمی دنبال کنند. از شهروندان نیز درخواست می‌شود ضمن حفظ آرامش، از انتشار اخبار تأییدنشده و شایعات در فضای مجازی خودداری کرده و در صورت نیاز، همکاری لازم را با نیروهای امدادی داشته باشند.

هم اکنون سه تیم امدادی هلال احمر متشکل از ده نفر و سه خودرو عملیاتی در محل حضور دارند و مشغول امدادرسانی هستند.

کد مطلب 6890905

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