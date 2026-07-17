به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین قاسم روانبخش، نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی شامگاه شنبه در موکب «مصباح‌الهدی» گفت: ملت ایران با تکیه بر وعده الهی و قدرت مقاومت، توان شکست دادن دشمن را دارد و نباید با ایجاد ترس، مردم را از حضور در صحنه بازداشت.



وی با اشاره به دو رویکرد موجود درباره نحوه مواجهه با آمریکا گفت: عده‌ای راه‌حل را در مذاکره، سازش و درخواست از دشمن می‌دانند، اما نگاه دیگر بر این باور است که هرچند آمریکا از قدرت نظامی و تجهیزات گسترده برخوردار است، اما در برابر قدرت الهی شکست‌پذیر بوده و می‌توان بر آن غلبه کرد.



وی با استناد به بیانات حضرت امام خمینی(ره) اظهار داشت: ایشان فرمودند اگر کسی آمریکا را ابرقدرت بداند، در حقیقت نگاه توحیدی او دچار اشکال است، زیرا در منطق قرآن، هیچ قدرتی در برابر اراده خداوند جایگاهی ندارد.



نماینده مردم قم با اشاره به دوران نهضت امام خمینی(ره) افزود: در حالی که رژیم منحوس پهلوی از پنجمین ارتش بزرگ غیراتمی جهان و حمایت قدرت‌های جهانی برخوردار بود، بسیاری پیروزی انقلاب را غیرممکن می‌دانستند، اما امام با تکیه بر وعده الهی این مسیر را عقلانی و ممکن می‌دانست.



حجت الاسلام والمسلمین روانبخش تصریح کرد: نگاه الهی به قدرت، همان منطقی است که در سراسر قرآن کریم نیز مشاهده می‌شود و ملت ایران نیز باید بر همین مبنا تصمیم بگیرد.



عقب‌نشینی، دشمن را گستاخ‌تر می‌کند



وی با انتقاد از رویکرد سازش با دشمن اظهار داشت: تجربه نشان داده هر زمان در برابر تجاوز دشمن کوتاه آمده‌ایم، او جسورتر شده و فشارها را افزایش داده است و اگر در برابر تعدی مجدد پاسخ داده نشود، دشمن ضعف را احساس کرده و جنگ و ناامنی را بر کشور تحمیل خواهد کرد.



حجت الاسلام والمسلمین روانبخش با تأکید بر حفظ اقتدار ملی گفت: جمهوری اسلامی در دفاع از حقوق ملت و منافع کشور با قدرت خواهد ایستاد و هرگز مسیر سازش را نخواهد پذیرفت.



حفظ حضور مردم در میدان، پشتوانه مقاومت است



نماینده مردم قم حضور مستمر مردم در صحنه را یکی از ارکان تقویت جبهه مقاومت دانست و گفت: نباید اجازه داد خیابان‌ها خلوت شود، چراکه حضور مردم، فریاد مطالبه‌گری و نمایش اقتدار ملی است.



وی با اشاره به پیام‌های اخیر رهبر معظم انقلاب، بر استمرار روحیه مقاومت، صبر و انتقام‌خواهی در برابر جنایت‌های دشمن تأکید کرد و افزود: ایجاد ترس از آمریکا در دل مردم، خدمت به دشمن است و ملت و نیروهای نظامی ایران در صورت هرگونه تجاوز، پاسخ قاطع خواهند داد.



حجت‌الاسلام والمسلمین روانبخش درباره مذاکرات نیز اظهار داشت: تا زمانی که طرف مقابل به تعهدات خود، از جمله توقف اقدامات نظامی و تهدیدها و اجرای مفاد توافق عمل نکند، بازگشت به مذاکرات جدید معنایی ندارد.



وی افزود: برخی خارج و داخل کشور می‌خواهند که ایران به میز مذاکره بازگردد، اما ابتدا باید طرف مقابل را به اجرای تعهداتش وادار کنند، نه اینکه تنها از ایران مطالبه خویشتنداری داشته باشند.



مجلس حتی در شرایط جنگی هم نباید تعطیل شود



نماینده مردم قم در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به وقفه در برگزاری جلسات علنی مجلس، گفت: با تصویب اصلاح آیین‌نامه داخلی، از این پس مجلس می‌تواند در شرایط اضطراری، خارج از ساختمان بهارستان یا حتی به صورت مجازی تشکیل جلسه دهد.



وی این اقدام را گامی مهم برای جلوگیری از تعطیلی فرآیند قانون‌گذاری در شرایط بحرانی دانست و تأکید کرد: دیگر هیچ عذر و بهانه‌ای برای برگزار نشدن جلسات مجلس وجود ندارد و هیئت‌رئیسه باید زمینه استمرار فعالیت قانون‌گذاری را فراهم کند.