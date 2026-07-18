بیماران از پزشکان زیرمیزی بگیر شکایت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمود طاهری، با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با پدیده زیرمیزی در حوزه درمان، گفت: برای برخورد با تخلفات مالی برخی پزشکان باید از ظرفیت‌های قانونی شامل تذکر و اخطار رسمی، جرایم بازدارنده و در صورت تکرار تخلف، لغو پروانه طبابت استفاده شود.

وی با اشاره به بررسی موضوع زیرمیزی در نشست مشترک کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با معاون درمان وزارت بهداشت، افزود: در این جلسه راهکارهای مقابله با این پدیده و نحوه صیانت از حقوق بیماران مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

طاهری ادامه داد: دریافت مبالغ خارج از چارچوب‌های قانونی در حوزه درمان، موضوعی است که نیازمند برخورد جدی و اعمال قانون است و باید با استفاده از ظرفیت‌های نظارتی و قانونی، زمینه ارتقای شفافیت در نظام سلامت فراهم شود.

عضو هیئت‌ رئیسه کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: در برخورد با زیرمیزی باید از ابزارهای قانونی موجود استفاده شود؛ به این صورت که تذکر و اخطار رسمی، اعمال جرایم بازدارنده و در صورت تکرار تخلف، لغو پروانه طبابت در دستور کار قرار گیرد.

طاهری، ثبت شکایت رسمی توسط مراجعه‌کنندگان را یکی از ابزارهای مؤثر در پیگیری تخلفات عنوان کرد و گفت: بیماران می‌توانند موارد تخلف را از مسیرهای قانونی مطرح کنند تا امکان رسیدگی و برخورد با متخلفان فراهم شود.

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت اصلاح ساختار نظام سلامت، یادآور شد: اجرای کامل سیاست‌های کلی سلامت ابلاغی، به‌ویژه استقرار نظام ارجاع و پزشکی خانواده، تنها راهکار پایدار برای ساماندهی و اصلاح ساختار حوزه سلامت کشور است.

طاهری افزود: تحقق این سیاست‌ها می‌تواند به بهبود فرآیند ارائه خدمات درمانی، افزایش شفافیت و ارتقای کیفیت خدمات سلامت برای مردم منجر شود.