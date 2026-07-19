فرماندار تنگستان: رضایتمندی مردم در دستور کار نانوایان باشد

به گزارش خبرنگار مهر، مسلم سلیمانی صبح یکشنبه در راستای بررسی میدانی وضعیت تأمین و توزیع نان و ارزیابی کیفیت خدمات‌رسانی به شهروندان، از نانوایی برتر روستای بنه گز بازدید کرد.

فرماندار تنگستان در این بازدید ضمن گفت‌وگو با نانوا و اهالی روستا، از نزدیک روند پخت، کیفیت نان، نحوه ارائه خدمات و میزان رضایتمندی مردم را مورد بررسی قرار داد.

وی با تأکید بر اهمیت تکریم مردم و ارائه خدمات مطلوب، اظهار کرد: نانوایان نقش مهمی در تأمین یکی از اساسی‌ترین نیازهای خانوارها دارند و تلاش صادقانه آنان شایسته قدردانی است.

سلیمانی با اشاره به عملکرد مطلوب این واحد نانوایی در ارائه خدمات باکیفیت، رعایت اصول بهداشتی، نظم در فعالیت و جلب رضایت مردم، از زحمات و تلاش‌های مسئول این نانوایی تقدیر و با اهدای لوح سپاس از وی تجلیل کرد.

در پایان این بازدید، فرماندار تنگستان ابراز امیدواری کرد که با الگوبرداری از واحدهای موفق، کیفیت خدمات‌رسانی در سایر نانوایی‌های شهرستان نیز بیش از پیش ارتقا یابد و رضایتمندی شهروندان افزایش پیدا کند.