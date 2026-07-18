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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۵۰

پیام تبریک اژه‌ای در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته

پیام تبریک اژه‌ای در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته

رئیس قوه قضاییه با تبریک قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های جهانی چین و کسب سهمیه المپیک ۲۰۲۸، این موفقیت را موجب شیرینی کام ملت ایران دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر،حجت الاسلام و المسلمین غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه در پی قهرمانی تیم ملی والیبال نشسته ایران در رقابت‌های جهانی چین پیام تبریک ارسال کرد.

در متن پیام رئیس قوه قضاییه آمده است: قهرمانی مقتدرانه تیم ملی والیبال نشسته کشورمان در رقابت‌های جهانی چین و کسب سهمیه بازی‌های المپیک ۲۰۲۸، کام ملت ایران را شیرین کرد.

اینجانب به سهم خود، این موفقیت ارزشمند و پرافتخار را به ملت شریف ایران و جامعه ورزشی تبریک می‌گویم و ضمن خداقوت‌گویی به بازیکنان، مربیان و دست‌اندرکارانِ با اراده‌ی تیم ملی والیبال نشسته، استمرار موفقیت‌های آنان را از خداوند متعال مسئلت می‌کنم.

کد مطلب 6891009

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