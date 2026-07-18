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۲۷ تیر ۱۴۰۵، ۸:۳۶

تذکر دیوان محاسبات برای تشدید کنترل در نگهداری از ذخایر راهبردی دارو

تذکر دیوان محاسبات برای تشدید کنترل در نگهداری از ذخایر راهبردی دارو

دیوان محاسبات کشور به سازمان غذا و دارو برای تشدید فرآیندهای کنترلی در نگهداری ذخایر راهبردی دارو تذکر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دیوان محاسبات در چارچوب رویکرد نظارت پیشگیرانه و در جریان بررسی میدانی فرآیندهای تولید، انبارش و نگهداری دارو در یکی از شرکت‌های تأمین‌کننده ذخایر راهبردی دارو، مواردی از عدم رعایت استانداردهای نگهداری مواد اولیه و محصولات را احصا و نسبت به عدم انجام کامل تکالیف کنترلی سازمان غذا و دارو تذکر داد و بر رفع فوری نواقص و تشدید کنترل‌های داخلی تأکید کرد.

دیوان محاسبات اعلام کرد، نظارت‌های دوره‌ای در این حوزه استمرار خواهد داشت و هرگونه تساهل و تسامح منجر به تضییع بیت‌المال، وفق مقررات، رسیدگی خواهد شد.

کد مطلب 6891023
زهرا علیدادی

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